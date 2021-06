Petru o Polskim Ładzie: Zabierają osobom przedsiębiorczym, żeby dać swoim wyborcom

5 maja Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało Polski Ład – program, który zakłada m.in. duże zmiany podatkowe, zmiany w składkach zdrowotnych oraz nową politykę mieszkaniową.

Program na antenie RMF FM oceniał Ryszard Petru.

– Jeżeli celem jest wzrost gospodarczy i wzrost zamożności wszystkich Polaków, to propozycja Polskiego Ładu ma tą wadę, że skupia się tylko i wyłącznie na redystrybucji: zabieraniu pieniędzy osobom bardziej aktywnym, przedsiębiorczym, innowatorom – i przekazywaniu tego elektoratowi PiS-u: po to, żeby zapewnić, żeby ten elektorat na nich głosował – ocenił. – To jest mentalny powrót do PRL-u – skwitował.

Petru o opozycji: Trzęsienie ziemi jeszcze przed nami

– Wydaje mi się, że trzęsienie ziemi w polskiej polityce po stronie opozycji jeszcze przed nami. (...) Ewidentnie opozycja ma swój moment trudności –stwierdził Petru, pytany o sytuację na polskiej scenie politycznej.

– Sondaże dzisiejsze nie mają znaczenia, jeśli chodzi o to, kto wygra wybory za trzy lata. (...) Zupełnie nie wiemy, jak będzie wyglądała scena polityczna za trzy lata. Każdy polityk obecnie ma szanse być premierem przyszłego rządu, każdy może przegrać – stwierdził.

Dopytywany, czy on sam nie tęskni za czynną polityką, z którą pożegnał się półtora roku temu, były szef Nowoczesnej przyznał: "Ja cały czas z polityki wychodzę – mentalnie".

Polski Ład. Jak oceniają go Polacy?

Najczęściej wskazywana odpowiedź w najnowszym sondażu IBRIS ws. Polskiego Ładu (37,9 proc.) brzmiała: "Niektóre pomysły są dobre, inne złe". Nieco ponad 28 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź: "Słyszałem/słyszałam o tym programie, ale nie znam szczegółów".

Z kolei 14 proc. badanych uważa, że Polski Ład zawiera "dobre propozycje" i tylko 1 proc. ma przeciwne zdanie w tej sprawie. Jednocześnie o nowym programie PiS nie słyszało 4,1 proc. respondentów, a 6,4 proc. w ogóle nie interesuje się tym tematem. Odpowiedź "nie wiem/trudno powiedzieć" zaznaczyło 8,3 proc.

Czytaj też:

Nieoficjalnie: Podpisano umowę o współpracy programowej między PiS i Kukiz'15Czytaj też:

Konfederacja poprze Polski Ład? Dziambor: W skrócie – nie