Prezentacja Polskiego Ładu. Kaczyński: Wierzymy w siłę polskiego państwa

Trwa konwencja PiS poświęcona prezentacji Nowego Polskiego Ładu. Programu, który ma być odpowiedzią na kryzys wywołany pandemią koronawirusa, ale także być początkiem politycznej ofensywy koalicji rządzącej.

Na początku konwencji przemawiał prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który przedstawił ogólne założenia programu.

"Wierzymy w siłę polskiego państwa"

– Polski Ład to program, który został sformułowany niedawno, a dzisiaj po wielu przygodach ma zostać przedstawiamy Polakom. Ktoś zapyta, dlaczego dzisiaj, dlaczego teraz? – mówił Kaczyński.

– Otóż wszystko wskazuje na to, że kończy się pandemia. Oczywiście nie jesteśmy tego pewni i ciągle musimy zdawać sobie sprawę z tego, że bez dogaszenia pandemii, jeśli będzie się ona dalej szarzyć, od czasu do czasu wybuchać jak ognisko większym ogniem, to wtedy wszystkie plany nie będą miały żadnego sensu. Ale wierzymy w siłę polskiego państwa, jego sprawność, wierzymy w rozsądek Polaków i dlatego przedstawiamy Polski Ład – tłumaczył dalej prezes PiS.

Jak podkreślił następnie Kaczyński, przez ostatnie pięć lat Polska zdecydowanie się rozwinęła – polityk wymienił takie dokonania PiS jak uporządkowanie finansów publicznych, wzrost płac oraz wzmocnienie polityki społecznej.

– Czy od tego chcemy odchodzić? Nie! Polski Ład jest z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Polacy są przekonani – słusznie – że należy im się taki poziom życia jak w krajach zachodnich i my chcemy te aspiracje zaspokoić i w tej chwili jest na to szansa – stwierdził Kaczyński.

– Druga przyczyna, to to, że Polski Ład oparty jest na polskich wartościach. Myśmy zawsze prowadzili naszą politykę właśnie w oparciu o nie. Polska oparta o tradycję, o solidarność, Polska sprawiedliwa, polska równych szans, niezależnie od tego, kto gdzie się urodził, zarówno w wymiarze społecznym, jak i terytorialnym. To był nasz cel i to polski cel, bo to głęboko osadzone w naszej kulturze, tradycji, naszym myśleniu – dodał polityk.

Filary Polskiego Ładu

Następni lider PiS przedstawił najważniejsze elementy Polskiego Ładu, który będzie realizować partia rządząca.

Jak wymieniał polityk, chodzi o zmiany w zakresie opieki zdrowotnej, warunków na rynku pracy, dostępu do mieszkań, sytuacji polskiej wsi oraz walki o polską tożsamość.

Służba zdrowia

– Na służbę zdrowia pieniędzy jest zawsze za mało. Myśmy w ciągu tych lat, które za nami, wydatki bardzo zwiększyli. Bardzo szybko zostały zwiększone także wydatki w trakcie kryzysu covidowego, pandemii. Ale to ciągle za mało. Chcemy więcej – stwierdził prezes PiS.

– Chcemy już w 2023 roku osiągnąć 6% PKB. To będzie na pewno przeszło 150 mld, a może nawet 160 mld zł. Chcemy w 2027 roku osiągnąć 7% PKB. To już będzie pewnie, jeżeli wszystko będzie szło zgodnie z planem, około 200 mld. A więc potężna suma. – tłumaczył Kaczyński.

– Na co to będzie szło? (...) A więc przede wszystkim musimy mieć więcej niż dzisiaj lekarzy. Musimy ich kształcić, ściągać z zewnątrz. To dotyczy także pielęgniarek, a być może także innych pracowników służby zdrowia. Musimy też przeprowadzić wielkie procesy inwestycyjne i procesy naprawy. Mieć instrumenty do tego, by można było to uczynić, a więc Fundusz Modernizacji Szpitali, Fundusz Medyczny i Agencja Rozwoju Szpitali. To będą właśnie te nowe instytucje, które mają przeprowadzać modernizację, badania, koncentrują się szczególnie na onkologii, które mają także, mówię tu o tej ostatniej instytucji, porządkować sprawy w szpitalach, bo nie zawsze się tam dobrze dzieje, przeprowadzać odpowiednie restrukturyzacje, jeśli będą potrzebne – tłumaczył polityk.

Kaczyński zapowiedział także stworzenie Funduszu Odszkodowawczego dla osób, które padły ofiarą błędów lekarskich.

– Będą dyżury 24-godzinne w każdym powiecie, które będą udzielały pierwszej pomocy. Będzie reorganizacja służby zdrowia, tak żeby działała w tych nagłych wypadkach na trzech poziomach. Najpierw teleporada, później bezpośrednia interwencja lekarza albo wizyta u lekarza, a następnie jeśli jest taka potrzeba albo jeżeli od razu mamy do czynienia z bardzo trudną sytuacją, karetka pogotowia i i odpowiedni oddział w szpitalu – dodał.

Prezes PiS poinformował również o planach stworzenia mechanizmu koordynacji leczenia najcięższych chorób. – A więc sieć onkologiczna, która jeżeli chodzi o pilotaż już ruszyła z dobrym wynikiem. Podobnie sieć kardiologiczna, to chodzi o to, żeby leczyć w sposób skoordynowany, sprawny, żeby była pełna wiedza o tym, co się dzieje. Wreszcie Ośrodek Obsługi Pacjentów – wymieniał polityk.

Rynek pracy

Analizując propozycje PiS dot. rynku pracy i kwestii płac, Kaczyński zwrócił na niskie bezrobocie w Polsce. – Mamy niskie bezrobocie, to też jeden z naszych sukcesów, wielkich sukcesów, ale nasze przedsięwzięcia w ramach tego programu dadzą co najmniej, w tym pierwszym rzucie, bez dalszych efektów, 500 tysięcy miejsc pracy – mówił polityk.

– Ale jest także bardzo ważna dla wielu milionów ludzi sprawa płac, a także emerytów. I tutaj chciałem powiedzieć, że z jednej strony likwidujemy szkodliwy, niesprawiedliwy, niespotykany właściwie na świecie degresywny system podatkowy, a z drugiej strony podnosimy sumę wolną od podatku do 30 tysięcy. Czyli 65% emerytur, a także najniższa płaca będzie bez podatku – stwierdził Kaczyński w trakcie prezentacji Polskiego Ładu.

– Ci, którzy zarabiają do 10 czy nawet 10,5 tysięcy miesięcznie, czyli 126 tysięcy rocznie, też będą mieli niewielką, ale jednak dopłatę, tak to można odkreślić. To znaczy zmniejszenie podatku. Później będzie już inaczej, ale to właśnie sprawiedliwe – dodał prezes PiS.

–Będziemy też dążyć do tego, żeby zostały zniesione umowy śmieciowe. Od razu będą oskładkowane, ale dążymy do tego, by w krótkim czasie powstał jeden mechanizm, jeden model kontraktu pracy. Czyli krótko mówiąc, duże zmiany, a w kieszeniach, przynajmniej kilkunastu milionów ludzi znajdzie się 18 miliardów dodatkowych złotych – podkreślił następnie Kaczyński.

– Drugi mechanizm obniżenia podatków to podwyższenie drugiej stawki podatkowej. W tej chwili to jest 85 tysięcy złotych rocznie. Będzie 120 tysięcy zł. To pierwsza podwyżka od 12 lat. Czyli nie zapominamy także o tych lepiej zarabiających – dodał polityk.

Mieszkania i domy

– Ilość wybudowanych mieszkań znacząco rośnie, ale to zdecydowanie za mało. Będzie możliwość uzyskania gwarancji bankowej na 100 tysięcy złotych. Czyli ten problem zostanie albo zniesiony w ogóle albo jeżeli ktoś chce wziąć jakiś większy kredyt, przynajmniej radykalnie ograniczony. To naprawdę duży krok do przodu – tłumaczył dalej Kaczyński.

– A dla tych, którzy wezmą kredyt, kupią mieszkanie i będą mieli dzieci, od drugiego dziecka będzie spłacenie 20 tysięcy kredytu przez państwo, trzecie to 60 tysięcy, kolejne, do szóstego, po 20 tysięcy. Razem do 160 tysięcy złotych. To też pomoc i to też jednocześnie kwestia polityki propopulacyjnej – stwierdził polityk w trakcie prezentacji Polskiego Ładu.

Wsparcie dla polskiej wsi

– Kiedyś powiedziałem, że jestem dumny z tego, że Prawo i Sprawiedliwość reprezentuje polską wieś i powtarzam te słowa dzisiaj. Tak, jestem z tego dumny. Jestem dumny z tego, że PiS reprezentuje polską wieś i wielką część polskich miast. Że reprezentujemy różne grupy społeczne – tłumaczył dalej Kaczyński.

– Ci, którzy próbują się od wsi odcinać, którzy próbują wieś lekceważyć, są śmieszni i niemądrzy. Ogromna większość Polaków, nawet tych, którzy już od pokoleń mieszkają w miastach, w tych wielkich miastach, wywodzi się ze wsi. Taka jest Polska i każdy polski patriota musi to wiedzieć – dodał polityk.

– My polską wieś szanujemy i wiemy, że osiągnięcie równości jeżeli chodzi o poziom życia i szans to jeszcze cel nieosiągnięty, a to jest nasz cel. Mówiliśmy o tym wielokrotnie i będziemy w tym kierunku iść – podkreślił lider PiS.

– Będzie ich naprawdę wiele (przedsięwzięć - red.). Na pierwszym planie postawiłbym ustawę o rodzinnym gospodarstwie rolnym. Nową definicję, załatwienie różnych spraw spadkowych i możliwość przekazania gospodarstwa bez zrzekania się, bez zbywania go. To dzisiaj często bardzo poważna bariera dla ludzi już zmęczonych, którzy mają następców czy naturalnych czy też innych i to naprawdę bardzo, bardzo ważne. Chcemy też po jakimś czasie, bo to duża praca, opracować Kodeks rolny. Ale są inne przedsięwzięcia, jak sądzę istotne. Zacznę od takiego drobnego. Zwrot za akcyzę od hektara będzie o 10% podwyższony. Niby 10 zł, bo w tej chwili to jest 100 zł, ale jednak też się liczy – wymieniał dalej Kaczyński.

– Ale przede wszystkim uprościmy w radykalny sposób wszelkiego rodzaju procedury, biurokrację, która jest związana z prowadzeniem produkcji rolnej począwszy od rejestracji maszyn, a skończywszy na dopłatach, wnioskach o dopłaty i podatkach. Zrobimy to w ogromnej mierze przez cyfryzację. To bardzo poważna część naszego programu w ogóle, ale ta cyfryzacja ma mieć miejsce także i na wsi. Każdy urząd gminny, który będzie chciał się scyfryzować, zostanie scyfryzowany – zapewniał polityk.

– Spółki energetyczne dla rolników, spółdzielnie z możliwością stosowania instrumentów finansowych, które zapewniają możliwość inwestycji. To też posunięcia właśnie z tej dziedziny. To razem z innymi kwestiami, które już dotyczą nie tylko rolnictwa, ale całej wsi, naprawdę wieś i małe miasta będą się szybko zmieniały – mówił dalej.

Kultura i tożsamość

– Innymi inwestycjami będą inwestycje typu kulturalnego. 4000 świetlic, boiska, 100 basenów i 300 boisk w tych gminach, gdzie ich dotąd nie ma. Cały plan dotyczący terenów wiejskich to 3600 boisk, które będą poddane renowacji – wymieniał dalej prezes PiS.

– Chcemy umacniać naszą tożsamość i polską kulturę. Powstanie ustawa, która będzie zapewniała status artysty zawodowego dziesiątkom tysięcy, bo to jest łącznie grupa licząca około 60 tysięcy tych artystów, którzy mają dzisiaj bardzo trudną sytuację – mówił polityk.

– Chcemy rozbudowywać polskie muzea. W tej chwili jest w realizacji albo takich zaawansowanych bardziej planach około 100, ale to ciągle bardzo daleko od przeciętnej zachodniej Europy i będziemy tą drogą szli – zapewniał Kaczyński. – Będziemy odbudowywali zabytki, zamki, Pałac Saski. Będziemy budowali nowe teatry, choćby nowe pomieszczenia, nowy gmach dla Opery Królewskiej. Będziemy wprowadzali w szkołach, w szczególności średnich, naukę historii i to można powiedzieć dwoma ścieżkami, nurtami. To znaczy historię powszechną i historię Polski – tłumaczył dalej polityk.

– Polska musi być Polską. Polska musi być krajem głęboko osadzonym w naszej tradycji, krajem dumnym – podkreślał na koniec swojego wystąpienia Kaczyński.

– Krajem który idzie do przodu, chce w tej chwili dokonać tego skoku, ale jeśli patrzy dalej, w lata 30., chce dalej iść do przodu. Jeszcze dalej, jeszcze wyżej, ciągle w górę. Warto być Polakiem, warto spełniać polskie aspiracje, a nawet, jak już mówiłem, co trudniejsze, polskie marzenia i dlatego Polski Ład i dlatego nowa wielka ofensywa. Ofensywa dla Polski – dodał polityk.

