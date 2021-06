Kukiz: Tysiąc Terleckich jest dla mnie mniej ważnych od ustawy antykorupcyjnej

Paweł Kukiz był gościem Moniki Olejnik w TVN24. Polityk został zapytany o ocenę wypowiedzi Ryszada Terleckiego nt. liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej.

Lider Kukiz'15 przyznał, że wpis wicemarszałka Sejmu był niewłaściwy: – Myślę o tej wypowiedzi, że jest kiepska. Myślę o tym, że jest słaba, jak mówi młodzież. Nie bardzo widzę tutaj w ogóle jakąś logiki. (...) Polityk opozycyjny z państwa, w którym mamy do czynienia z poważnym reżimem, szuka wsparcia gdzie tylko może. To jest dla mnie rzecz zupełnie naturalna.

Jednak w dalszej części wypowiedzi Kukiz podkreślił, że słowa Terleckiego nie są dla niego powodem do zerwania współpracy z Prawem i Sprawiedliwością. – Odpowiem pani wprost i ludzie myślący powinni zrozumieć. Dla mnie tysiąc Terleckich jest mniej ważnych, niż ustawa o antykorupcji czy zmiana ordynacji wyborczej. Zawsze priorytet będą miały interesy mojego narodu, mojego państwa. Zawsze będzie miało to prymat nad innymi sprawami. Co nie zmienia faktu, że bardzo mocno trzymam kciuki za Białorusinów, współczuję im – zapewnił Paweł Kukiz.

Kukiz poprze Lidię Staroń?

Olejnik zapytała Kukiza także o głosowanie ws. wyboru. Czy Kukiz'15 poprze kandydatę PiS na to stanowisko – senator niezależną Lidię Staroń?

– Sprawa jest prosta. Jeżeli do czasu wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich nie odbędzie się briefing przynajmniej, na którym pan prezes Kaczyński zakomunikuje czy w większych szczegółach opowie o swoich zobowiązaniach, czy zobowiązaniach Prawa i Sprawiedliwości względem Kukiz’15, to prawdopodobnie, tak jak to było dla mnie do tej pory zasadą, że w ogóle nie brałem udziału w głosowaniu nad RPO, ponieważ uważam, że RPO powinien być wybierany, jak sama nazwa wskazuje, bezpośrednio przed obywateli – odparł polityk.

I dodał: – Podpisałem porozumienie programowe. Dotyczy konkretnych punktów, konkretnych postulatów Kukiz’15. Dotyczy nowego ładu, a o reszcie, o całej reszcie powiem z prezesem na briefingu, który będzie jeszcze, mam nadzieję, przed najbliższym posiedzeniem Sejmu zorganizowany.

