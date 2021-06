Przedterminowe wybory? Buda: Nie ma takich planów

Wniosek złożyła Koalicja Obywatelska. To pokłosie jego wpisu na temat Swiatłany Cichanouskiej. Wicemarszałek Sejmu i szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki wywołał burzę swoim wpisem na temat spotkania liderki białoruskiej opozycji Swiatłany Cichanouskiej z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. W piątek oboje wystąpili na konferencji prasowej, po której Cichanouska wzięła udział w wydarzeniu organizowanym przez Campus Polska Przyszłości – inicjatywę Trzaskowskiego skierowaną do młodych.

Wniosek o odwołanie Terleckiego

O zamieszanie wokół wpisu wicemarszałka Sejmu został zapytany w „Rozmowie Piaseckiego” TVN24. Waldemar Buda. W ocenie polityka odwołanie Terleckiego jest mało prawdopodobne.

– Nie, absolutnie. Jestem przekonany że będzie miał tutaj większość. Jeżeli do głosowania dojdzie, to będzie miał większość i obronimy go. Myślę że dojdzie. Myślę, że jeżeli taki wniosek jest złożony, to nikt nie będzie go blokował. Pokażemy zresztą że jest jedność w Zjednoczonej Prawicy – stwierdził Waldemar poseł Prawa i Sprawiedliwości.

Przyśpieszone wybory?

Jednym z wątków rozmowy była kwestia ewentualnych przyśpieszonych wyborów do Sejmu. O takim scenariuszu obserwatorzy i komentatorzy polskiej sceny politycznej, a także część polityków coraz częściej dyskutuje w mediach. Buda był pytany, czy PiS rozważa przyśpieszoną elekcję w październiku.

– Nie ma takich planów. Z ręką na sercu. Jestem przekonany, że Zjednoczona Prawica się umocniła i mamy jakiś problem, który mieliśmy jeszcze kilka miesięcy temu, całkowicie rozmasowany. Dzisiaj idziemy do przodu – stwierdził Waldemar Buda.

