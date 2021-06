"Kaczyński ma problemy". Gawkowski: Zaplecze PiS-u jest tak upasione...

Od pewnego czasu powraca temat przyspieszonych wyborów parlamentarnych. Jarosław Kaczyński miałby przeć do takiego rozwiązania ze względu na spory wewnątrz Zjednoczonej Prawicy. Krytycy takiego scenariusza podkreślają jednak, że prezes PiS cały czas pamięta o przyspieszonych wyborach z 2007 roku, gdy w ten sposób stracił władzę na rzecz Platformy Obywatelskiej.

Do doniesień na temat skrócenia kadencji Sejmu odniósł się poseł Lewicy Krzysztof Gawkowski w programie TVN24.Jego zdaniem doły partyjne nie zdecydują się na skrócenie kadencji.

– Kaczyński ma problemy z większością sejmową, które będą utrudniały rządzenie, ale ma tyle dużą większość sejmową, która uniemożliwia wybory. Zaplecze PiS-u, szczególnie na dołach powiatowych, wojewódzkich, jest tak upasione fruktami politycznymi, spółki, pieniądze, układy, że one nie dopuszczą do tego, żeby Komitet Wykonawczy PiS zdecydował się na przyspieszone wybory – mówił polityk.

"Kaczyński nie ma czasu"

Gawkowski podkreślił ponadto, że prezes PiS nie zdecyduje się na to, by zaryzykować spędzenie w opozycji czterech lat. – Kaczyński po doświadczeniach z 2007 roku i wtedy samorozwiązaniu Sejmu i przegraniu wyborów, moim zdaniem nie ma czasu, ze względu chociażby na swoje niedawne urodziny, na to, żeby pozwolić sobie, żeby być w opozycji cztery lata i znowu czekać na to, że może będę rządził. Bo teraz przegrałby wybory – tłumaczy polityk w rozmowie z TVN24.

Jednocześnie pytany o ewentualny powrót Donalda Tuska do polityki Gawkowski nie krył sceptycyzmu. – Jestem przekonany, że Lewica będzie kroczyła swoją drogą i nie będzie patrzyła w stronę ani Trzaskowskiego, ani Tuska. Ale wiem, że w Platformie jest problem. Mamy dwie Platformy. Budki i Trzaskowskiego. A gdy będzie trzecia Platforma Tuska, to będą mieli wszyscy problem – stwierdził.

