Kosiniak-Kamysz: Czemu Daniel "wszystkomoże" Obajtek nie może tego zmienić na wakacje?

W niedzielę w pobliżu warszawskiego Placu Unii Lubelskiej doszło do niecodziennej sytuacji. Na pobliskiej stacji Orlen przy której konferencję zorganizowali politycy Polskiego Stronnictwa Ludowego na temat rosnących cen paliw, ceny benzyny i oleju napędowego w ciągu kilku minut spadły o 15 groszy. Kosiniak-Kamysz zapewne nie spodziewał się, że jego wezwanie zostanie wysłuchane tak szybko. – Nie zdawałem sobie sprawy, że my mamy taką sprawczość! – komentował prezes i zapowiedział konferencje na kolejnych stacjach.

"Tankuj z Władkiem"

Kosiniak-Kamysz był w środę pytany w Polsat News, przy której stacji zrobi konferencję w weekend. – Będziemy teraz jeździć przed każdą stację, żeby obniżać ceny paliw – zażartował.

– Po tym zdarzeniu z niedzieli, kiedy podczas konferencji ceny spadły o 15 gr, użytkownicy Twittera pisali, gdzie tankują, gdzie mamy przyjechać. Myślę, że wynik wyborczy po akcji "tankuj z Władkiem" może być lepszy – mówił Kosiniak-Kamysz.

Za PO-PSL było 6 zł za litr

Na przypomnienie, że podczas rządów PO-PSL zdarzało się, że benzyna kosztowała ponad 6 zł za litr, prezes Ludowców odpowiadał, że było to spowodowane wysoką ceną baryłki ropy. Jak dodał, "były momenty, kiedy interwencja była i była skuteczna".

– Dzisiaj taka interwencja jest potrzebna. Ja będą w rządzie nie odpowiadałem za paliwa, a Daniel Obajtek jest prezesem Orlenu i za to odpowiada. Na hot dogach zarobią dobrze, nie muszą dokładać na benzynie – mówił Kosiniak-Kamysz.

– Kiedy my rządziliśmy, cena baryłki ropy wynosiła 130 dolarów. Teraz jest to 70 dolarów. Jarosław Kaczyński lata temu pokazywał kanister i mówił: "połowa to akcyza i podatki, można to zmienić". To my się domagamy, żeby to teraz zmienić. Czemu Daniel "wszystkomoże" Obajtek nie może tego zmienić na wakacje? – pytał.

Zwrócił też uwagę, że ceny paliw są niższe w wielu krajach Europy Zachodniej, gdzie ludzie zarabiają lepiej.

