"Wiedziałeś, że nie masz tu czego szukać". Żukowska komentuje wywiad Jońskiego

Joński, który w przeszłości był członkiem SLD, powiedział w wywiadzie dla "Wprost", że musiał opuścić partię przez Włodzimierza Czarzastego. Obecny polityk Koalicji Obywatelskiej nie chciał podać żadnych szczegółów, ale stwierdził, że dobrze poznał Czarzastego podczas kampanii wyborczych. Jego zdaniem SLD nie miało szans na dobry wynik wyborczy pod przywództwem Czarzastego.

– Uważałem, że z Lewicą pod jego przywództwem nie da się nic zrobić – powiedział Joński.

Riposta Żukowskiej

Do słów polityka KO odniosła się Anna-Maria Żukowska, która do niedawna była rzecznikiem SLD. Zdaniem poseł, Joński mija się z prawdą, a jego krytyka Czarzastego jest niesłuszna. Polityk przypomniała we wpisie w mediach społecznościowych w jakich okolicznościach Joński opuścił lewicową partię.

"Odszedłeś, bo z Sejmu Lewicę wyprowadziłeś Ty jako szef sztabu ZL po @wlodekczarzasty. Po tym jak wszystkim opowiadałeś, że Włodek symulował zawał serca, po tym z jakim wynikiem Twój sztab skończył te wybory wiedziałeś, że nie masz tu czego szukać, Darku" – napisała Żukowska na Twitterze.

W wyborach parlamentarnych w 2015 roku SLD startowało w koalicji z Twoim Ruchem Janusza Palikota, PPS-em, Unią Pracy i partią Zielonych. Zjednoczona Lewica nie przekroczyła progu wyborczego, który dla koalicji wynosi 8 proc. głosów. Dariusz Joński był wtedy jednym z szefów sztabów koalicji.

W dalszej części wywiadu Joński stwierdził, że nie wyklucza koalicji PiS z Lewicą.

– Mogę sobie to wyobrazić po tym, co mówi on, czy rzeczniczka. Taki mem krąży z „piątką Kaczyńskiego”, a na nim jest Czarzasty i Żukowska – stwierdził.

