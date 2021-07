Ustawa medialna na tym posiedzeniu Sejmu. Terlecki: Mamy spokojną większość

Projekt nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji wywołał gorącą dyskusję. Opozycja przekonuje, że ma ona doprowadzić do odebrania koncesji TVN. PiS zapewnia, że przepisy mają zapobiec przejmowaniu przez podmioty spoza UE podmiotów w Polsce i wpływaniu na debatę medialną. Zapisy nowelizacji mówią, że mogą nadawać jedynie takie media, w których udział zagranicznego kapitału nie przekracza 49 procent, chyba że nadawca ma siedzibę na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

O ustawę pytany był dzisiaj w Sejmie wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

– Ta ustawa jest w porządku obrad, natomiast to nie znaczy, że ta ustawa jest przeciwko komukolwiek. To jest ustawa, która porządkuje prawo dotyczące funkcjonowania mediów – mówił, dodając, że "bardzo możliwe", że głosowanie nad nią odbędzie się na tym posiedzeniu Sejmu. – Na razie mamy spokojną większość – zaznaczył.

Wdrażanie uchwały sanacyjnej. Terlecki: Na pewno nie przekracza to dziesięciu osób

Ryszard Terlecki był również pytany o wdrażanie uchwały sanacyjnej.

– To jest lista niedługa tych, którzy zasiadali w radach nadzorczych czy w zarządach spółek Skarbu Państwa. Te osoby już zwykle złożyły rezygnację. Na pewno nie przekracza to dziesięciu osób. Ja w tej chwili nie wiem dokładnie – stwierdził.

Wotum nieufności wobec Czarnka

Wicemarszałek Sejmu poinformował również, że w środę rozpatrzony zostanie wniosek o wotum nieufności wobec ministra Czarnka, a w piątek i sobotę odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu PiS.

– Jak znam życie to państwa najbardziej interesuje sprawa wotum nieufności wobec ministra edukacji. Ten punkt będzie rozpatrywany w środę wieczorem. No i też od razu po tym punkcie odbędzie się głosowanie. Co do szczegółowego programu tego posiedzenia to rano w środę odbędzie się prezydium Sejmu, które jeszcze ustali ewentualne szczegóły czy zmiany, ale ten harmonogram, o którym mówię, czyli trzy dni i głosowania piątek będzie zachowany – mówił.

– Chcę też powiedzieć, że w sobotę, znaczy w piątek i sobotę odbędzie się wyjazdowe posiedzenie klubu naszego i takie no podsumowujące dotychczasowe działania w sprawie Polskiego Ładu, te działania, które odbywamy w terenie. Plany na najbliższe miesiące jeżeli chodzi o promocję Polskiego Ładu, ale także takie spotkanie, które będzie dowodem konsolidacji klubu i ścisłej współpracy naszych posłów z naszym rządem – dodawał Terlecki. '

