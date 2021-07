Hołownia: Mamy wojnę ze Stanami Zjednoczonymi

Zaostrza się spór między Warszawą a Brukselą. Komisja Europejska dała Polsce czas do 16 sierpnia na zastosowanie się do orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE, nakazującego zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Informację ws. postawionego Polsce ultimatum przekazała we wtorek wiceprzewodnicząca KE Vera Jourova. Poinformowała ponadto, że jeśli nasz kraj nie dostosuje się do orzeczenia TSUE, Komisja wystąpi o nałożenie kar finansowych.

Oprócz tego nasila się konflikt wokół ustawy medialnej, która budzi szeroki sprzeciw zarówno w Brukseli jak i Waszyngtonie.

"Wojna z USA"

– PiS co obserwujemy wszyscy, otworzył wszystkie możliwe fronty, wszystkich możliwych wojen, jakie dzisiaj Polska może toczyć, choć nie powinna tego robić. Mamy wojnę ze Stanami Zjednoczonymi z lex TVN tle i wydaje się niektórym rządzącym, że jak kupią Abramsy drogo to Amerykanie się nie zorientują, że ktoś ich w tej sytuacji naprawdę mówiąc zupełnie wprost zrobić w bambuko – mówił lider Polski 2050.

Polityk dodał, że z drugiej strony Polska prowadzi wojnę z Unią Europejską, a z trzeciej strony wojnę z sąsiadami. – Proszę popatrzeć jak idą dzisiaj negocjacje ministra Sasina z Czechami w sprawie Turowa. Za chwilę zabraknie nam ludzi do obrażania, za chwilę zabraknie nam krajów do tworzenia konfliktów. Tak właśnie dzisiaj myśli o polityce zagranicznej PiS – powiedział Szymon Hołownia na konferencji prasowej w Sejmie.

"Unia jako bar sałatkowy"

Hołownia w ostrych słowach skrytykował również politykę PiS względem Unii Europejskiej. – Relacje z Unią Europejską PiS ustawia w bardzo prosty sposób. Traktuje wspólnotę europejską jak bar sałatkowy, czyli możemy sobie wybrać to co nam się podoba a resztę zostawić, reszta nas nie interesuje – mówił.

Polityk odniósł się też do doniesień, że Komisja Europejska zatrzymała prace nad Krajowym Planem Odbudowy wysłanym z Polski. – Jeżeli rzeczywiście to ma miejsce to znaczy, że 250 miliardów złotych, które już dzisiaj mogłyby zacząć służyć, bo 12 krajów otrzymało już zgodę na wydatkowanie pieniędzy ze swoich Krajowych Planów Odbudowy. 250 miliardów, które mogłoby już dzisiaj ratować polskie firmy, uratować polskie samorządy, budować naszą perspektywę i odporność po pandemii, z powodu gierek politycznych pana Ziobro, pana Dudy, pana Kalety i innych chłopców, którym wydaje się, że dostali zabawkę do rozgrywania wiszą na włosku – przemawiał były prezenter TVN.

