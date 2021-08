Modelka protestowała przeciwko "żydostwu". "Lewica zrobiła mi reklamę"

W ostatnich tygodniach na profilach w mediach społecznościowych Konfederacji można było zobaczyć działania polityków w ramach akcji "Wakacje z Konfederacją", podczas której odwiedzają oni znane miejscowości turystyczne w Polsce. Pojawiło się tam również wideo ze znaną z programu Top Model modelką Samuelą Górską, która postanowiła wyjaśnić, dlaczego popiera Konfederację. Nagranie po krótkim czasie zniknęło z oficjalnego konta partii, jednak część obserwatorów profilu zdążyło je zapisać, a jego treść wywołała lawinę komentarzy i głosów oburzenia.

– Dlaczego popieram Konfederację? Dlatego, że jestem totalnie przeciwko socjalizmowi. Ja nie życzę sobie, by z moich wypracowanych pieniędzy, ktoś mi to zabierał i dawał tym, którzy sobie nie radzą albo nie chce im się po prostu. Bo ja nie chcę też żydostwa, nie chcę LGBT, nie chcę wielu rzeczy, które obecnie są. Tylko Konfederacja, mam wrażenie, zapewnia taką normalność – tłumaczy znana sympatyczka partii.

Część firm, które współpracowały z Samuelą Górską, zawiesiła współpracę z modelką po jej słowach o "żydostwie i LGBT".

"Lewica zrobiła mi reklamę"

Górska w rozmowie z kanałem wRealu podkreśla, że już wcześniej wyrażała otwarcie swoje poglądy za co spotykały ją szykany i ataki. Modelka podkreśla, że np. krytykowała Strajk Kobiet.

Jednocześnie podkreśla, że burza jaka wybuchła po jej niedawnej wypowiedzi nie zniechęci jej. – Na pewno ta sytuacja była dla mnie bardzo motywująca, na pewno się teraz nie zamknę, bo lewica zrobiła mi reklamę wartą setki tysięcy złotych. Po prostu teraz więcej osób wie, kim jest Samuela Górska i więcej osób może usłyszeć, co mam do powiedzenia, więc będę mówić na pewno – zapewnia.

Modelka dodaje, że wyrażając swój sprzeciw wobec "żydostwa" manifestowała swój stosunek nie wobec ludzi, tylko względem skandalicznych działań państwa Izrael.

– Nie możemy się zgadzać na to, by izraelscy politycy, działacze, media obarczali nas odpowiedzialnością za Holokaust, mówili o polskich obozach zagłady. Te roszczenia, no chcą położyć łapę na naszych pieniądzach. Polski rząd nie może przyklaskiwać, nie może być bierny – stwierdziła.

