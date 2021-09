Kazanie abp. Jędraszewskiego. Hierarcha ostrzega przed "plagą"

Arcybiskup skupił się na kwestii małżeństwa oraz wyzwaniach, jakie stają przed ludźmi, którzy chcą zawrzeć katolicki związek. Wskazał, że w coraz większej liczbie przypadków, w plany narzeczonych wkrada się "kalkulacja". Hierarcha wspomniał także o "pladze związków nieformalnych".

Małżeńska kalkulacja

Przyczynkiem do rozważań na temat małżeństwa były fragmenty Ewangelii wg św. Mateusza, w której faryzeusze pytali o możliwość oddalenia żony. Abp Jędraszewski zwrócił uwagę, że gdyby Bóg opierał się na ludzkich kalkulacjach, wtedy niemożliwe byłoby zbawienie.

– Wszystko jest możliwe także dla człowieka, który otworzy się na Boże Słowo i będzie starał się żyć na co dzień Bożą rzeczywistością. Okaże się, że i on się zmienia, i jego patrzenie na świat, i innych ludzi. Całe życie się wtedy zmienia – staje się prawdziwie Boże – stwierdził hierarcha, zarazem podkreślając, że otwarcie się na Dobrą Nowinę w szczególny sposób odnosi się do życia małżeńskiego i rodzinnego.

Arcybiskup wskazał, że w relacjach narzeczeńskich, a nawet małżeńskich, coraz częściej wkrada się, podszyta egoizmem, kalkulacja. To z niej rodzi się "plaga związków nieformalnych", a we współczesnych związkach fundamentem staje się swoista ekonomia.

– Jeżeli będziemy myśleć o rodzinie i małżeństwie w kategoriach socjologicznych, ekonomicznych, czysto przyjemnościowych, nie dziwmy się, że zaczyna się otwierać przestrzeń dla ogromnego kryzysu małżeństwa i rodziny w naszym polskim narodzie – powiedział.

Hierarcha wskazał, że tylko miłość oraz prawdziwe poświęcenie jest w stanie uczynić relację małżeńską prawdziwą oraz owocną.

– Nie może być w naszym myśleniu o małżeństwie i rodzinie żadnego socjologizmu, egoizmu czy hedonizmu. Ma być prawda, każdego dnia na nowo odkrywana, o Chrystusowym krzyżu, to znaczy o miłości ofiarnej z siebie, dla drugiego, zatroskanej o jego szczęście tu na ziemi, ale także o szczęście wieczne – podkreślił abp Jędraszewski.

