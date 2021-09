Ziemkiewicz: Franciszkiem rozczarowani są wszyscy

– Okładkowy temat nowego numeru tygodnika "Do Rzeczy" to kryzys pontyfikatu papieża Franciszka. Dla konserwatystów to papież progresywny, dla progresistów jeszcze nie dość progresywny i rozczarowujący. Franciszkiem rozczarowani są wszyscy, a wiek robi swoje – Rafał A. Ziemkiewicz zachęca do lektury najnowszego wydania "Do Rzeczy".

Na łamach „Do Rzeczy” również: – Za naszą wschodnią granicą ruszyły największe w historii manewry rosyjsko-białoruskie. Moskwa i Mińsk tym razem nie ukrywają, że w realizacji – na razie tylko ćwiczeniowego – scenariusza wojny z Zachodem weźmie udział 200 tys. żołnierzy. Polska armia również ćwiczy, choć w zupełnie innej skali – zauważa Maciej Pieczyński w teście „Zapad u bram”. – Od antytezy gwiazdy, przez króla rozrywki, do symbolu kina francuskiego – to była niezwykła podróż najpopularniejszego aktora znad Sekwany – pisze Piotr Gociek w artykule „Uroczy łobuz”. – Lewica, jak się wydaje, dobrze dzisiaj wyczuwa mentalne zapotrzebowanie młodzieży, dając jej łatwe i proste powody do osiągania szybkiej moralnej satysfakcji, co ogromnie ułatwiają media społecznościowe – zauważa Łukasz Warzecha w tekście „Ludzie z lewicowej kalki”.