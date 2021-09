Kidawa-Błońska: Będzie bardzo ważne wystąpienie Tuska

Zdaniem poseł Koalicji Obywatelskiej obóz rządzący łamie w Polsce praworządność, w związku z czym unijne środki z Funduszu Odbudowy na realizację Krajowego Planu Odbudowy są realnie zagrożone.

Kidawa-Błońska: Rząd musi się zmienić

Na początku rozmowy w Polsat News Kidawa-Błońska powtórzyła stałą narrację na temat obecności Polski w Unii Europejskiej. – Polska, z czego ja jestem bardzo dumna, jest częścią UE. Wchodząc do tej struktury, jako obywatele w referendum zgodziliśmy się na pewne zasady. Zgodziliśmy się na respektowanie prawa, zgodziliśmy się na to, że Unia Europejska to nie jest ciało, które działa przeciwko nam, tylko to jesteśmy my, którzy dbamy o nasze prawa.

– Skoro polski rząd, a to nie Polki i Polacy, tylko polski rząd Prawa i Sprawiedliwości łamie system praworządności, niechlujnie i źle przygotowuje program rozbudowy, źle negocjuje, obraża przedstawicieli z Unii, to my, ja jako obywatelka chciałabym, żebyśmy te pieniądze dostali i żebyśmy znowu byli traktowani poważnie, ale to rząd się musi zmienić – powiedziała wicemarszałek Sejmu.

– Te pieniądze są nam bardzo potrzebne, ale Unia to nie są tylko pieniądze, bo ten program, który miałby dotrzeć do Polski, jest ogromny i nigdy takich pieniędzy nie dostaliśmy. Byłaby to więc dla nas wielka szansa wykorzystania tego w mądry sposób, ale rząd musi tego chcieć– mówiła dalej Małgorzata Kidawa-Błońska.

W sobotę konwencja Platformy Obywatelskiej

Już w najbliższą sobotę, 18 września, odbędzie się konwencja Platformy Obywatelskiej. Z ustaleń Wirtualnej Polski wynika, że politycy tej partii nie zaprezentują na niej ani nowego programu, ani deklaracji ideowej. Ma dojść jednak do korekty statutu, wprowadzenia parytetu płci we władzach PO, a także marginalizacji Młodych Demokratów. Można też spodziewać się mocnego wystąpienia Donalda Tuska.

– Konwencja moim zdaniem będzie bardzo ciekawa, będzie bardzo ważne wystąpienie Donalda Tuska. Poczekajmy wszyscy na jutro, ale na pewno będzie dla nas jako dla członków Platformy, sympatyków Platformy, bardzo ważne – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

– Będziemy zmieniać statut Platformy i przygotowywać się do wyborów wewnętrznych w partii, które rozpoczynamy, tak żeby właściwie do końca października można było powiedzieć, że już wybory za nami – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

