Raport o członkostwie w UE. Miller odpowiada Jakiemu

W poniedziałek europoseł Prawa i Sprawiedliwości zaprezentował raport przygotowany pod kierownictwem prof. Zbigniewa Krysiaka (SGH) i prof. Tomasza Grosse (UW). Wynika z niego, że członkostwo Polski w UE wcale nie jest jednoznacznie pozytywnym zjawiskiem, patrząc z perspektywy przepływów finansowych do naszego kraju.

– Dostęp do rynku, aktywa, drogi, zakłady pracy, klienci to cały potencjał, do którego dostęp dajemy firmom z Unii Europejskiej. To potencjał, aktywa zdolnego do generowania przepływów [finansowych - przyp. red.] – przekonywał podczas prezentacji raportu prof. Krusiak.

Odpowiedź Millera

Do informacji zawartych w raporcie odniósł się europoseł Leszek Miller. Były premier ostro skrytykował Patryka Jakiego, jednak nie przedstawił żadnych merytorycznych argumentów, które podważałyby treść prezentacji.

– To niech pan Jaki przekona swoich kolegów z rządu, by wystąpili z projektem ustawy o wyjściu Polski z Unii Europejskiej – powiedział Miller w programie Wirtualnej Polski.

– To jest mechanizm identyczny z wychodzeniem z każdej umowy międzynarodowej. Wystarczy, że parlament tę ustawę przyjmie, prezydent podpisze, no i już: wychodzimy – dodał.

Miller wskazał także, że 80 proc. chce pozostania Polski w UE. Polityk wnioskuje, że Polacy muszą dostrzegać "jakieś korzyści płynące z przynależności do UE".

– Pan Jaki również czerpie z tego korzyści, chociażby z uwagi na to, że jest członkiem Parlamentu Europejskiego – powiedział Miller.

