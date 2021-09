Kidawa-Błońska o Terleckim. Padły zaskakujące słowa

We wtorek w programie "Onet Rano" Tomasz Sekielski zapytał Kidawę-Błońską, czy męczy ją polityka. – Polityka jest dla mnie wielkim rozczarowaniem, bo coraz gorzej patrzę na to, co się dzieje. Coraz mniej wartości, zasad, kultury i myślenia o czymś więcej, niż o czubku własnego nosa – powiedziała.

Dopytywana, czy wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki podczas posiedzeń prezydium Sejmu "odwala taką chamówę, jak potrafi publicznie to zrobić", Kidawa-Błońska zaprzeczyła. – Nie, pan marszałek Terlecki na posiedzeniach prezydium Konwentu jest cyniczny, ale nigdy nie przekracza tej linii złego wychowania – oceniła.

Jej zdaniem to "kamery i sala plenarna budzi takie demony". – Nie wiem, dlaczego. To tak jakby wszyscy ci politycy sobie wyobrażali, że to jest wielka scena teatralna i odgrywają rolę swojego życia, zapominając, że także są recenzenci i te role będą oceniać – powiedziała.

Skandal w Sejmie

Kidawa-Błońska prowadziła obrady Sejmu w ubiegły czwartek, kiedy poseł Konfederacji Grzegorz Braun groził z mównicy sejmowej ministrowi zdrowia Adamowi Niedzielskiemu. Kiedy Braunowi skończył się czas na wypowiedź, Kidawa-Błońska przerwała mu i wyłączyła mikrofon. Wtedy Braun zwrócił się do Niedzielskiego słowami: – Będziesz pan wisiał.

– To jest skandal, jak się pan w Sejmie zachowuje! – zareagowała Kidawa-Błońska. Ostatecznie Braun został wykluczony z obrad. Jeszcze tego samego dnia marszałek Sejmu Elżbieta Witek poinformowała o złożeniu zawiadomienia do prokuratury w związku z wypowiedzią Brauna.

