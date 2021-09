"Idiotyczne wyliczenia". Hołownia ostro atakuje Jakiego

Europoseł Patryk Jaki zaprezentował w poniedziałek raport dotyczący ekonomicznego bilansu członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Według danych zaprezentowanych podczas konferencji, w okresie 2004-2020 Polska otrzymała netto z Unii Europejskiej ok 593 mld złotych. W tym samym okresie bilans kwot wytransferowanych z Polski przez zachodnie firmy do zysków polskich przedsiębiorstw w UE wyniósł minus 981 mld złotych. Łącznie od momentu wejścia do UE Polska straciła 535 mld złotych, stwierdzili autorzy raportu.

Hołownia atakuje Jakiego

Były kandydat na prezydenta Polski uważa wyliczenia zaprezentowane przez europosła Solidarnej Polski za "idiotyczne".

– Dzisiejsze te idiotyczne wyliczenia, które były prezentowane przez Patryka Jakiego i współpracowników, to się kupy nie trzyma – stwierdził we wtorek Hołownia na antenie TVN24.

– Tak jakbyśmy, idziemy do sklepu, kupujemy zagraniczny produkt, który do Polski został sprowadzony, płacimy w Polsce podatek, ale zdaniem Jakiego wyprowadzamy w ten sposób pieniądze z Polski. To jest jak porównywać lokomotywy do jabłek i to jeszcze tak naprawdę do gruszek, to jest kompletny absurd i kompletny humbug – dodał lider Polski 2050.

Brytyjska ścieżka

Zdaniem Hołowni, politycy Zbigniewa Ziobry chcą doprowadzić do polexitu i posługują się w tym celu podobnymi narzędziami, jak politycy brytyjscy argumentując na rzecz tamtejszego referendum w sprawie opuszczenia Unii Europejskiej.

– Natomiast oni próbują iść ścieżką, którą podpatrzyli w Wielkiej Brytanii i mówią dobra, tam się udało, udało się to kłamstwo brexitowe, czyli te 350 milinów funtów, które mogłoby zostać i zostać przeznaczone na ochronę zdrowia, to uda się u nas, tylko problem polega na tym, że Jaki to nie jest Cummings. Z Jakiego jest taki Cummings jak z Marka Suskiego Calineczka i to nie pójdzie tak łatwo – ocenił Hołownia.

