Hołownia poucza Tuska: Odradzam układanki z PiS-em

Szymon Hołownia podkreślił, że jego ugrupowanie przygotowuje się na przypływ wyborców w najbliższym czasie. Lider Polski 2050 stwierdził, że w Polsce są miliony ludzi, którzy nie chcą się mieścić w podziale PO-PiS. – My to wszystko już widzieliśmy. Chcemy sprawnie działającego państwa – mówił w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Nie zgodził się również z tezą Jacka Nizinkiewicza, że Donald Tusk kieruje PO "w prawo". – Ja tego nie widzę. Tusk raz płynie w prawo, raz w lewo. Na Campusie płynął w lewo, mówiąc o związkach partnerskich, a teraz na północnym Mazowszu odwołuje się do tradycyjnych wartości. To jest klasyczna gra skrzydłami - prawym i lewym – mówił.

Hołownia poucza Tuska

Podczas sobotniej konwencji Platformy Obywatelskiej Donald Tusk przekonywał, że PiS chce wyprowadzić Polskę z Unii Europejskiej. Z tego powodu lider PO zaproponował zmianę artykułu 90. konstytucji i dodanie zapisu, że wypowiedzenie umowy międzynarodowej odbywa się większością dwóch trzecich.

Pytany o tę propozycję Hołownia skrytykował PO za to, że w 2010 roku była przeciwna poprawce Senatu, który możliwość polexitu chciał obwarować większością 2/3 głosów parlamentu. – Co do pomysłu zmiany konstytucji z PiS-em to nie zmienia się zamku z włamywaczem i o tym trzeba zawsze pamiętać, gdy takie pokusy przychodzą – mówił.

Polityk stwierdził, że od 2009 roku PiS ma gotowe rozwiązanie wprowadzające zwierzchność Trybunałowi Konstytucyjnemu nad sądami UE. Jego zdaniem, Kaczyński może dać PO wprowadzić pewne rozwiązania do ustaw zasadniczej, ale jednocześnie sam wykorzysta ten moment i wprowadzi własne. – To gra niewarta świeczki – ocenia.

– Kaczyński nie jest partnerem do zmiany konstytucji. Dlatego uważam, że ten pomysł zgłoszony przez Donalda Tuska za niemądry, nieskuteczny i ryzykowny. Odwodziłbym Tuska od tego typu układanek z PiS – podkreślał lider Polski 2050.

Czytaj też:

"Koleżanki i koledzy z lewactwa europejskiego". Czarnek mocno do Tuska ws. UniiCzytaj też:

Terlecki: Broń Boże, by Europa była jednym państwem