"Koniec wymachiwania szabelką". Fala komentarzy po decyzji ws. TVN24

Za przedłużeniem koncesji opowiedziała się czwórka z piątki członków KRRiT. "Koncesja przedłużona, w ten sposób TVN24 nie przechodzi w ręce holenderskie, co oznacza pozostanie w jurysdykcji polskiej" – napisała na Twitterze Teresa Bochwic, członkini Krajowej Rady.

Rzeczniczka prasowa KRRiT Teresa Brykczyńska nie ujawniła, który z członków głosował przeciw przedłużeniu koncesji dla TVN24. Poinformowała, że w "głosowaniu uzyskano bezwzględną większość głosów – 4 głosy były za przyznaniem koncesji, 1 głos przeciw".

– Disiaj Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zakończyła postępowanie w sprawie koncesji dla programu informacyjnego TVN24 – powiedziała Brykczyńska. Decyzja zapadła na cztery dni przed wygaśnięciem pozwolenia na nadawanie.

"KRRiT przyznała koncesję TVN24 przyjmując wcześniej uchwałę, z której wynika, że koncesja się TVN nie należy, bo więcej niż 49 kapitału w spółce należy do spółki spoza Europejskiego Obszaru Gospodardczego" – podał na Twitterze dziennikarz "Rzeczpospolitej" Michał Szułdrzyński.

Rzeczniczka KRRiT przekazała, że uchwała była niezbędna dla podjęcia decyzji dotyczącej koncesji dla TVN24.

Fala komentarzy

Decyzja KRRiT wywołała falę komentarzy w mediach społecznościowych. Wielu komentatorów wskazuje, że można było się spodziewać takiego obrotu spraw.

"No i dobrze. Tylko po co był ten cyrk? Kolejny raz mnóstwo strat, żadnych zysków" – ocenia publicysta "Do Rzeczy" Łukasz Warzecha. Oto inne, ciekawe komentarze:

Co dalej z "lex TVN"?

Niedawno Senat zdecydował o odrzuceniu noweli ustawy medialnej. "Za" odrzuceniem nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji, czyli tzw. ustawy medialnej lub "lex TVN" głosowało 53 senatorów, przeciw było 37, a wstrzymało się 3 senatorów. Wniosek o odrzucenie poparł senator Jan Maria Jackowski z klubu PiS, a od głosu wstrzymało się kolejnych 3 senatorów PiS: Margareta Budner, Tadeusz Kopeć i Józef Łyczak.

W ostatnim czasie zaczęło się pojawiać coraz więcej głosów krytykujących zapisy noweli. Sam prezydent Andrzej Duda zasugerował, że jest gotów zawetować ustawę. Senackim wetem ma się zająć teraz Sejm. Prawo i Sprawiedliwość wciąż liczy szable. I szykuje scenariusz awaryjny – Kaczyński planuje, co zrobić, jeśli weta nie uda się odrzucić lub prezydent zawetuje nowelę.