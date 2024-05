Niemcy przekłamują historię. Skandaliczne tablice w siedzibie MSZ. "Brakuje słów"

Historyk prof. Sławomir Cenckiewicz i dziennikarz TV Republika Michał Rachoń odwiedzili siedzibę niemieckiego MSZ w Berlinie.

W gmachu znajdują się tablice edukacyjne, przedstawiające rzekomo kluczowe momenty historii Niemiec z XIX i XX wieku. Nie uwzględniono w nich jednak ani agresji na Polskę w 1939 r., ani paktu Ribbentrop-Mołotow.

"To skandal". Będzie reakcja polskiego MSZ?

"Wizyta w niemieckim MSZ już na wstępie okazała się przygnębiająca… W punkcie kontroli gości powitała nas z Michałem Rachoniem grafika dziejów Niemiec od końca XIX w. i XX w. Długo by pisać… ale najważniejszy jest chyba wybuch wojny w 1938 r., brak agresji na Polskę w 1939 r. i poprzedzającego go paktu Hitler-Stalin. Zobaczcie też na mapę Polski… No i przełomem jest konferencja w Wannsee, ale nie wiemy czego dotyczyła. To opowieść tak zakłamana, i nie tylko antypolska, ale również antyżydowska, bo machina niemieckiej Zagłady Żydów ruszyła w 1939, a masowość zbrodni na Żydach po czerwcu 1941 r. Brakuje słów…" – napisał na platformie X prof. Sławomir Cenckiewicz. "To ma być ta przyjaźń sojusznicza od 30 lat skoro nawet takie sprawy wymagają korekty…? Smutek. Ale jest za to w MSZ niemieckim flaga LGBT plus… tuż obok tych kłamstw historycznych" – dodał.

"To skandal wymagający reakcji polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych" – wskazał Michał Rachoń.

Rachoń i Cenckiewicz nakręcą nowy serial

Michał Rachoń i Sławomir Cenckiewicz będą ponownie pracowali przy wspólnym projekcie. Nowy serial będzie zatytułowany "Zgoda". Tytuł serialu nawiązuje najprawdopodobniej do dokumentu, który swego czasu podpisał Donald Tusk, a który dotyczył współpracy z rosyjską FSB. Polski premier napisał wtedy: "wyrażam zgodę".

Wcześniej Rachoń i prof. Cenckiewicz pracowali nad realizacją serialu "Reset", który miał swoją premierę 12 czerwca 2023 r. i był emitowany w TVP. Po zmianie władzy i przejęciu mediów publicznych, serial zniknął ze stron internetowych Telewizji Polskiej.

