Janda: Niezaszczepieni powinni nie móc chodzić do pracy

Aktorka Krystyna Janda jest gorącą zwolenniczką szczepień. Jest to dla niej na tyle ważne, że pod koniec roku, jeszcze przed oficjalnym początkiem narodowej akcji szczepień, była już zaszczepiona pierwszą dawką. To wywołało ogromną burzę. Janda deklarowała jednak, że nie żałuje swojej decyzji.

– Wszyscy moi znajomi w Niemczech i wszyscy moi znajomi we Francji są zaszczepieni trzecią dawką już dawno. Nawet w najgorszej dziurze niemieckiej, gdzie mieszka moja rodzina, zadzwonili do nich na początku lipca żeby przyszli na szczepienie. I młodzi i starsi, i w moim wieku. Są zaszczepieni trzeci raz. Także mówi się, mówi i nie ma tej szczepionki trzeciej – wskazała Janda w niedawnej rozmowie z portalem Jastrząb Post.

Janda nie chce się kontaktować z niezaszczepionymi

Artystka została zapytana o to, czy osoby niezaszczepione powinny zostać objęte restrykcjami.

– Ja wróciłam z Chorwacji, nikt, tam to nawet kelner nie poda karty jak się nie pokaże w telefonie tego paszportu. Nigdzie się nie wejdzie. Widziałam w Austrii jak wyproszono rodzinę z dwojgiem małych dzieci o drugiej w nocy, bo nie mieli tych zaświadczeń. Tak jest wszędzie już, tylko nie tutaj. Ja nie rozumiem. Ja się zastanawiam czy w ogóle grać spektakle z aktorami, którzy nie są zaszczepieni. Niech oni tu w ogóle nie przychodzą. Ja jestem absolutnie za tym, żeby stworzyć obostrzenia. Ludzie, którzy nie są zaszczepieni nie powinni móc chodzić do pracy – kontynuowała Krystyna Janda.

To jednak nie koniec. – Ja w tej chwili mam bardzo mało przeciwciał, bo to badałam. Jak ktoś przyjdzie do sklepu, czy stanie za blisko mnie, a nie ma maseczki, to ja wszystkim zwracam uwagę. Ja nie chcę się spotykać z ludźmi, którzy są niezaszczepieni – stwierdziła aktorka.

