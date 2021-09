Jozef Orzeł: PiS może się sam obalić

Józef Orzeł został zapytany przez serwis Interia, czy Donald Tusk jest tą osobą, która może obalić rządy Prawa i Sprawiedliwości. –Tusk chyba nie, ale PiS sam się może obalić – odparł publicysta. Jak jednak dodał, prawdą jest, że im bardziej sprawny i inteligentny jest przywódca opozycji, to taki upadek może szybciej nastąpić.

Nepotyzm i korupcja

– Kłopot z PiS jest taki, że się zmęczył władzą. Procesy demoralizacji nepotyzmem i korupcją rozwijają się same. Jak się rządzi to same przychodzą, w każdej, nawet najporządniejszej partii – stwierdził.

Pytany o diagnozę Jarosława Kaczyńskiego, który swierdził że jeśli obóz rządzący nie ukróci nepotyzmu, to przegra następne wybory, orzeł przyznał że jest ona słuszna.

– Walkę z nepotyzmem i korupcją, tak jak reformy, trzeba zacząć od razu, w pierwszej kadencji. Gdy się czeka, by choroba doszła do 39,5 stopnia Celsjusza, to aspiryna nie wystarcza. Mówiłem o tym już kilka razy: w 2016 roku Jarosław Kaczyński wyrzucił ministra Dawida Jackiewicza. Premier Beata Szydło następnego dnia powiedziała, wbrew Kaczyńskiemu, że był to dobry minister i odchodzi, bo zrealizował swoją misję. I dodała: to był ostatni minister, który odchodzi z mojego rządu – mówił dalej. Rozmówca Interii ocenił, że tym samym była premier "roztoczyła parasol ochronny nad innymi ministrami i pozwoliła im robić, co chcą". Więc - jak podkreślił - oni przestali się bać i zaczęli "tworzyć swoje resortowe imperia". – A ich ludzie w tych imperiach pobudowali swoje księstwa, obsadzając wszystkie stanowiska przez rodziny, wasali i sojuszników. A kiedy negatywna selekcja trwa w najlepsze, to państwo się osłabia, a społeczeństwo się denerwuje – kontynuował.

"Wtedy PiS nie ma po co rządzić"

Szef Klubu Ronina zapytany został również, na ile realny jest scenariusz przedterminowych wyborów. Zdaniem Józefa Orła, jest on realny, gdy PiS nie będzie mógł dalej rządzić.

– Czyli jeśli straci władzę praktyczną - gdy mu zabraknie większości w Sejmie i nie będzie mógł przeprowadzić "nowopolskiego ładu". Wtedy nie ma po co rządzić. Zakładam jednak, że będzie inaczej - Jarosław Kaczyński zmierza w kierunku Nowogrodzkiej, będzie zarządzał partią i dbał o większość sejmową. Nie będzie to ani łatwe, ani piękne, ale da radę – stwiedził.

