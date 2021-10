Dworczyk do dymisji? Wypij: Staje się coraz większym obciążeniem

Na rosyjskich strona od czerwca publikowane są rzekome przecieki z prywatnej skrzynki mailowej szefa KPRM Michała Dworczyka. Niektóre z nich dotyczyły konfliktu z Białorusią. 30 września Sejm wyraził zgodę na przedłużenie stanu wyjątkowego przy granicy z Białorusią o 60 dni. Zdaniem opozycji, zabieg ma służyć tylko i wyłącznie ograniczeniu dostępu mediów do tego, co dzieje się na wschodniej granicy.

"Staje się coraz większym obciążeniem dla tego rządu"

O aferę mailową i o to, czy minister Michał Dworczyk powinien być w związku z nią zdymisjonowany, był w programie "Tłit" Wirtualnej Polski pytany poseł Porozumienia Michał Wypij.

– To, co do tej pory zobaczyliśmy, pokazuje, że minister Dworczyk, pomimo jego wielkich talentów organizacyjnych, staje się coraz większym obciążeniem dla tego rządu – ocenił.

– I pokazuje jeszcze jedną, bardzo smutną rzecz. Kiedyś łączyły nas wartości, idee, wierzyliśmy w wizję państwa bardzo sprawnego, o niskich podatkach, o tym, że damy odetchnąć Polakom, rozwinąć skrzydła, że wierzymy w naszą pracowitość, kreatywność. Dzisiaj widzimy bardzo wyraźnie, że to, co dziś interesuje władzę, to kwestia utrzymania władzy, chociażby w sposób najbardziej perfidny – dodawał.

"Dość smutny obraz"

Poseł Porozumienia najbardziej oburzony wydawał się mailami dotyczącymi sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, z których wynikało, że na tym konflikcie PiS może zbić polityczny kapitał.

– Powiem szczerze, mocno mnie uderzył mail związany z sytuacją na granicy. Pan minister Dworczyk napisał, że jeżeli autokary z pomocą humanitarną zostaną zawrócone, to się nawet dobrze wydarzy – że to będzie marketingowo dobrze wyglądało. Dosyć smutny obraz – powiedział Wypij.

Czytaj też:

Dwucyfrowy wynik Konfederacji. To nie jedyne zaskoczenie w sondażuCzytaj też:

"Zostajemy sami oko w oko z Putinem". Arłukowicz: To jest rzecz niesłychanaCzytaj też:

Afera mailowa. Numery do posłów i senatorów PiS na rosyjskich serwerach