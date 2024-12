"Dołączcie do naszej bitwy o Polskę!". Sztab Nawrockiego startuje z nową akcją

Apel zachęcający do przyłączenia się do działań sztabu Karol Nawrocki wygłosił w najnowszym spocie opublikowanym w mediach społecznościowych.

Wybory prezydenckie 2025. Karol Nawrocki apeluje: Dołączcie do mojego zespołu

– Drodzy, zapraszam was do udziału w naszej wspólnej bitwie o Polskę. Dołączcie do mojego zespołu za sprawą strony karolnawrocki2025.pl. Tam zostawcie dane kontaktowe i niebawem ktoś z mojego sztabu odezwie się do was – mówi w opublikowanym nagraniu Nawrocki.

Kandydat na prezydenta podziękował również swoim sympatykom za wszystko, co dotychczas udało się już wspólnie zrobić. – Proszę o wasze zaangażowanie w kolejnych miesiącach. Zabieram was wszystkich do zwycięstwa w walce o Polskę – podsumował.

Nowa akcja sztabu Nawrockiego. "Każda zmiana zaczyna się od ludzi". Jak można pomóc?

O nowej akcji sztabu Karola Nawrockiego poinformował wcześniej jej szef Paweł Szefernaker. "Ruszamy z nowym projektem! Każda zmiana zaczyna się od ludzi. Dołącz do sztabu #Nawrocki2025" – napisał na platformie X.

Na stronie polecanej przez Nawrockiego i Szefernakera czytamy, że w prace na rzecz sztabu wyborczego może zaangażować się każdy, niezależnie od tego, czy ma doświadczenie, czy też chce po prostu pomóc w swoim wolnym czasie. "Stań się częścią naszego zespołu – poznaj ludzi, którzy myślą podobnie jak Ty" – zachęcają sztabowcy.

"Nasza kampania to nie tylko kandydat – to oddolny i obywatelski ruch. Dołącz do zespołu wolontariuszy, którzy są sercem naszej kampanii. Twój czas, energia i pasja mogą zmienić historię" – czytamy.

Na stronie karolnawrocki2025.pl każdy może zadeklarować, w jaką formę aktywności chciałby się zaangażować. Do wyboru są: wywieszenie baneru, działalność w social mediach, wsparcie finansowe, organizacja wydarzeń oraz Ruch Ochrony Wyborów.

