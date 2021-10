Sośnierz: UE jest próbą budowy imperium niemieckiego środkami pokojowymi

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa krajowego nad unijnym wywołał dyskusję o dalszej obecności Polski w Unii Europejskiej.

Poseł Konfederacji Dobromir Sośnierz zapytany w TVP Info, czy Polska może zostać wyrzucona z UE, choć w traktatach nie ma żadnej procedury, która pozwalałaby na usunięcie jakiegokolwiek państwa ze Wspólnoty, stwierdził, że "jak trzeba będzie, to procedury się dorobi".

Sośnierz: Niemcy inwestują dużo pieniędzy i oczekują posłuszeństwa

– Jeszcze raz sobie powtórzmy, czym jest Unia Europejska. UE jest próbą budowy imperium niemieckiego środkami pokojowymi. W ramach tego projektu Niemcy inwestują dużo pieniędzy i oczekują posłuszeństwa ze strony krajów, które te pieniądze biorą. Jeśli jakieś kraje nie przyjmują tego do wiadomości, a zdaje się, że niektóre nie przyjmują, to Niemcy mają kilka sposobów postępowania – powiedział.

Według niego "najczęściej skuteczne okazuje się poszturchiwanie takiego kraju i destabilizacja w nim poprzez ingerencję wiernopoddańczej opozycji". – W Polsce mamy tego aż nadmiar, ale mimo to przez 6 kolejnych lat nie udało się doprowadzić do znaczącej destabilizacji, a co gorsza jeszcze nadal PiS ma w sondażach przewagę nad PO, co dobrze nie wróży – ironizował polityk Konfederacji.

– Postawmy się na chwilę w pozycji Niemców. Nie można tolerować takiego nieposłuszeństwa. Wydajemy na coś pieniądze, oczekujemy, że wszyscy będą nam wdzięczni, a oni biorą pieniądze, a nie chcą się słuchać. No to takiego ucznia trzeba ukarać – powiedział.

