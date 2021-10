Sondaż: Wysokie poparcie dla PiS. Kłopoty Konfederacji

Najnowszy sondaż Social Changes został przeprowadzony na zlecenie portalu wPolityce.pl. Wynika z niego, że rządząca koalicja nie tylko wciąż cieszy się największym poparciem wśród Polaków, ale także w ostatnich tygodniach zwiększyła swoje poparcie.

Wynik lepszy od tego z poprzedniego badania pracowni zanotowała także Koalicja Obywatelska. Z kolei trzecia Polska 2050 systematycznie traci poparcie. Oprócz tej trójki w Sejmie znalazłyby się jeszcze tylko dwa ugrupowania: Konfederacja oraz Lewica.

Duże poparcie dla ZP

Na blok PiS i Solidarnej Polski chce głosować 40 proc. respondentów. To więcej o 3 pkt proc. niż w poprzednim badaniu Social Changes. Z kolei na partię Donalda Tuska chce głosować 26 proc. ankietowanych. To wzrost o 1 pkt proc. w porównaniu z badaniem z 7 października. Polska 2050 traci 2 pkt proc. i obecnie notuje wynik 12 proc. poparcia.

W badaniu SC próg wyborczy przekroczyły jeszcze Konfederacja i Lewica. Ta pierwsza notuje wynik 7 proc., co oznacza spadek o 4 pkt proc. Z kolei Lewica osiągnęła również 7 proc. (poparcie nie zmieniło się od ostatniego badania).

Po 2 proc. poparcia zgromadziły Kukiz'15, PSL oraz Porozumienie Jarosława Gowina.

Deklarowana frekwencja wynosi 62 proc.

Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Badanie zostało przeprowadzone na ogólnopolskiej, reprezentatywnej (pod względem: płci, wieku, wielkości miejsca zamieszkania) próbie Polaków N=1068 osób w dniach od 8 do 11 października 2021 roku.

Czytaj też:

Czy wyrok TK to początek polexitu? Są wyniki sondażuCzytaj też:

Sondaż: PiS na czele, ale KO naciska coraz mocniej