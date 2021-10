Hołownia: Morawiecki z Kaczyńskim pędzą wprost na ścianę

Szymon Hołownia w rozmowie z Onetem odniół się do niedawnej debaty w PE nt. Polski. Jego zdaniem doszło do swoistego grillowania naszego kraju, który jest osamotniony: – To był potwornie smutny obrazek. Obserwowaliśmy premiera Rzeczypospolitej, który bądź co bądź reprezentuje na tej arenie nas wszystkich, który wokół siebie nie ma żadnych przyjaciół. Bo Polska dzisiaj nie ma żadnych przyjaciół właśnie przez ten rząd, przez to, do czego nas doprowadzili. A oni jeszcze zaostrzają retorykę. Wszyscy widzą, że Morawiecki z Kaczyńskim pędzą wprost na ścianę, dociskając jeszcze pedał gazu.

Hołownia: Oni grają w idiotycznę grę

– Tu chodzi przede wszystkim o pieniądze Polek i Polaków, którzy coraz częściej zaczynają po prostu żyć w ubóstwie. Nierozważna polityka PiS przyniosła nam gigantyczną drożyznę, przez co bieda w Polsce staje się coraz bardziej powszechna. Te pieniądze z UE, które inne kraje już dostają, mogłyby zacząć w Polsce zasypywać tę realną dziurę, która dziś pojawia się w wielu domowych budżetach. Dziurę, która każe z niepokojem patrzeć w przyszłość. Kaczyński i Morawiecki, grając dziś w tę idiotyczną grę, pozbawiają nas pieniędzy i okradają nas z nadziei. To oni nas wpędzają w biedę i dramaty, których nie powinniśmy przeżywać – wieszczy rozmówca Onetu.

"Polexit? Mam nadzieję, że nie"

Szymon Hołownia został też zapytany, czy polexit to realny scenariusz. Odparł: – Mam nadzieję, że nie. Strategia Kaczyńskiego jest prosta: skonfliktować i spolaryzować co się da. Po pierwsze będzie więc próbował skleić w głowach swoich wyborców lubianą przez nich Unię z bardzo nielubianym przez nich Tuskiem, licząc na to, że część elektoratu negatywnego Tuska przejdzie na Unię. A Kaczyński potrzebuje ją nam obrzydzać, bo chce na nią przerzucić winę za totalną nieudolność swojego rządu w walce z drożyzną i inflacją. Będzie np. przez najbliższe miesiące wmawiał Polakom, że rosnące rachunki za prąd i gaz to wina wymagań Unii, a nie tego, że oni nie umieją zrobić transformacji energetycznej.

