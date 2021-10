Kiedy rekonstrukcja rządu? Bielan podał możliwy termin

Lider Partii Republikańskiej Adam Bielan został zapytany przez "Rzeczpospolitą" o zapowiadaną rekonstrukcję rządu. Polityk wskazał jej możliwy termin. – Czekamy w tej chwili na termin – wyznaczony przez pana prezydenta – myślę, że dojdzie do tego na początku tygodnia – powiedział.

"Najbardziej udany projekt polskiej prawicy w historii"

Europoseł przekonywał, że jego ugrupowanie jest "kontynuatorem Porozumienia", które tworzyło od samego początku. – Większość liderów Porozumienia pozostała w Zjednoczonej Prawicy i nie wybiera się do PSL-u razem z Jarosławem Gowinem. Po rozejściu się dróg Gowina ze Zjednoczoną Prawicą będziemy kontynuować wszystko to, co było najlepsze w Porozumieniu. Budowaliśmy Zjednoczoną Prawicę od 2014 r. i również dzięki zaangażowaniu naszych polityków ta koalicja jest najbardziej udanym projektem polskiej prawicy w historii – tłumaczył.

Bielan podkreślił, że zapewnienie koalicji rządzącej większości to cel taktyczny, który się udało osiągnąć.– Rząd wygrywa wszystkie głosowania od połowy sierpnia – wskazał i zapewnił, że "Partia Republikańska zarówno merytorycznie, personalnie i programowo chce jak najbardziej wzmocnić ten rząd".

Rekonstrukcja rządu

Rekonstrukcja gabinetu Mateusza Morawieckiego od kilku miesięcy jest tematem medialnych spekulacji.

Początkowo zapowiadano ją na wrzesień. Po odejściu z kolacji rządzącej Porozumienia Jarosława Gowina, do obozu władzy dołączył europoseł Adam Bielan wraz ze swoją Partią Republikańską. To członkowie właśnie tego ugrupowania mieliby zasilić szeregi rządowe. Od dłuższego czasu mówłiło się o przywróceniu Ministerstwa Sportu, którego szefem miałby zostać były poseł i rzecznik prasowy Porozumienia – Kamil Bortniczuk. Doniesienia te potwierdził w ostatnim czasie prezes PiS Jarosław Kaczyński. To jednak nie jedyne zmiany. Nowym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości ma być także inne środowisko do niedawna związane z Jarosławem Gowinem. To politycy którzy nie zdecydowali się wraz z nim odejść ze Zjednoczonej Prawicy. Chodzi o zespół parlamentarny "OdNowa RP" wiceministra obrony narodowej Marcina Ociepy.

