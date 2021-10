Kryzys na granicy. Szef MSWiA odpowiada prymasowi Polski

15 października prymas Polski skierował do ministra Mariusza Kamińskiego list, w którym apelował o umożliwienie lekarzom z organizacji Medycy na Granicy kontaktu z koczującymi na granicy polsko-białoruskiej imigrantami. Jak się okazało, hierarcha otrzymał od szefa MSWiA odpowiedź odmowną.

Odpowiedź Kamińskiego

W niedzielę 31 października na profilu Medyków na Granicy w mediach społecznościowych ukazała się wiadomość, jaką prymas Polski wysłał do organizacji. Poinformował w niej o odpowiedzi, jaką uzyskał z MSWiA.

"Pan Minister wyraża w nim wdzięczność za zauważenie konieczności podejmowania działań mających na celu poszukiwanie rozwiązania sytuacji na wschodniej granicy Rzeczypospolitej Polskiej" – pisze we wstępie duchowny.

Dalej hierarcha przytoczył odpowiedź, jaką uzyskał na swój apel dotyczący medyków i imigrantów.

„Ochotnicy z grupy Medycy na Granicy, którzy deklarują chęć niesienia pomocy migrantom w pobliżu białoruskiej granicy, powinni być świadomi, iż rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ograniczeń wolności i praw w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego – co do zasady – zakazuje wstępu do tej strefy osobom, które nie zamieszkują w miejscowościach nim objętym. Każda osoba przebywająca w strefie objętej stanem wyjątkowym, mimo pełnego przygotowania medycznego oraz szczerej gotowości bezwarunkowego niesienia pomocy, wymagałaby dodatkowego zaangażowania funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz innych służb, które są zobowiązane do zapewnienia bezpieczeństwa wolontariuszom z personelu medycznego" – napisał Mariusz Kamiński.

Prymas zaznaczył, że z odpowiedzi wynika, iż minister "nie widzi możliwości współpracy medyków działających w organizacjach pozarządowych z funkcjonariuszami Straży Granicznej". Duchowny podziękował Medykom na Granicy za ich pomoc dla imigrantów.

"Jestem przekonany, że działając solidarnie, w imię człowieczeństwa i w duchu dobrej woli, jesteśmy w stanie pomóc tym, których zdrowie i życie jest zagrożone, nie narażając bezpieczeństwa naszych granic" – zakończył abp Wojciech Polak.

