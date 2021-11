Wójcik: Ktoś chce sprowadzić Polskę do parteru

Poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski powiedział wczoraj w rozmowie z Onetem, że dobrym rokiem na referendum dotyczące wyjścia Polski z Unii Europejskiej byłby rok 2027, gdy zakończy się obecna perspektywa budżetowa. Od jego słów odciął się już rzecznik rządu Piotr Muller oraz wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

O tę kwestię był pytany Michał Wójcik w programie Polsat News. Minister zaprzeczył, jakoby było planowane jakiekolwiek referendum w tej sprawie i dodał, że jego ugrupowanie, Solidarna Polska, nie jest zwolennikiem polexitu. – Jesteśmy za tym, żeby poruszać się w granicach, w których daliśmy możliwość, że to Unia Europejska decyduje. Te granice były określane przez traktaty. Trybunał wyszedł poza te traktaty i powiedział "my uważamy, że w tym obszarze robicie źle" – mówił.

– Jestem za tym, żeby Polscy obywatele mieli tyle praw, ile mają inni obywatele Unii Europejskiej. Słuchając niektórych brukselskich urzędników, mam wrażenie, że jesteśmy "drugą ligą" – dodaje Wójcik.

"Sprowadzić Polskę do parteru"

Polityk stwierdził, że dzisiejsza Unia nie jest tą, do której Polska wchodziła w 2004 roku. Wówczas miała to być Unia pełna szacunku i wartoci, podczas gdy dzisiaj "tnie się te wartości". – Ktoś w Luksemburgu uważa "zamykam polskie przedsiębiorstwo, na bruk wywalam kilka tysięcy ludzi". My mamy to akceptować? Nie, nie będziemy tego akceptowali – zapewnił.

Minister dodaje, że w rządzie nikt nie rozmawia o tym, czy Polska ma być w UE, czy nie. – Rozmawiamy o tym, ile praw mają mieć Polacy. Ja się nie zgadzam, żeby Polacy mieli mniej praw. Tak nie powinno być. Gdy obserwuję to, co się dzieje UE w ostatnich latach, ostatnich miesiącach, to mam wrażenie, że ktoś chciałby sprowadzić Polskę do parteru – ocenia.

