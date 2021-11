Sondaż: Duży spadek poparcia PiS. KO nadal w dołku, Hołownia zaskakuje

Badanie zostało przeprowadzone na zlecenie Wirtualnej Polski. Wynika z niego, że choć PiS nadal cieszy się największym poparciem wśród Polaków, to jednak popularność partii władzy znacznie spadła od ostatniego badania. Punty traci jednak również największy rywal PiS, czyli Koalicja Obywatelska. Swoje notowania poprawiła za to partia Szymona Hołowni.

Najnowszy sondaż

Na PiS chce głosować 32,6 proc. wyborców. To mniej aż o 4,5 pp. w porównaniu z badaniem z zeszłego tygodnia. Koalicja Obywatelska notuje wynik 21,6 proc. poparcia wśród ankietowanych, co oznacza spadek o 1,7 pp. "Partia Donalda Tuska od kilku tygodni znajduje się w dołku" – zauważa Wirtualna Polska. Sondaż przynosi dobre wieści Szymonowi Hołowni. Po tygodniach strat, tym razem Polska 2050 notuje wzrost poparcia. Swój głos chce na nią oddać 16,5 proc. respondentów, to jest o 4,5 pp. więcej niż tydzień temu.

Pozostałe partie ujęte w badaniu również tracą poparcie. Na Lewicę chce głosować 7,2 proc. badanych - to o 0,8 pp. mniej niż w poprzednim badaniu. Konfederacja może pochwalić się wynikiem 5,9 proc. wskazań, czyli o 0,2 pp. mniej niż poprzednio. Z kolei PSL-KP nie przekracza progu wyborczego. Na partię Władysława Kosiniaka-Kamysza chce głosować zaledwie 4,6 proc. ankietowanych (-1,6 pp. względem wcześniejszego sondażu).

Wzrosłą liczba osób, które nie wiedzą, na kogo oddałyby swój głos. W poprzednim sondażu było to 7,3 proc. respondentów, zaś teraz jest to już 11,7 proc. badanych.

Frekwencja wyborcza wyniosłaby 45,7 proc. Udziału w głosowaniu nie zadeklarowało 41,9 proc. badanych. Odpowiedź "nie wiem" zaznaczyło 12,3 proc. ankietowanych.

Sondaż przeprowadziła pracownia United Surveys w dniu 5 listopada na reprezentatywnej próbie 1000 respondentów. W badaniu skorzystano z metody CATI - wywiadu telefonicznego wspomaganego komputerowo.

Czytaj też:

Zaskakujące wyniki sondażu. Polacy przeciwko rządowi, poparli TSUE



Czytaj też:

Najnowszy sondaż poparcia partii politycznych