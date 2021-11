Kaczyński: Wielu, po obu stronach Europy, nie chce zaakceptować naszej podmiotowości

Wicepremier ds. bezpieczeństwa złożył kwiaty przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Obok Kaczyńskiego, w wydarzeniu udział wzięli m.in. szef MON Mariusz Błaszczak, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, poseł Marek Suski oraz rzecznik PiS Anita Czerwińska.

– Mieliśmy wybitnych przywódców, pokolenie ludzi, którzy byli zaprawieni w walce o Polskę, którzy jej naprawdę chcieli i którzy potrafili uzyskiwać poparcie. Dzięki temu Polska powstała, jako duże europejskie państwo – przypomniał Kaczyński, nawiązując do 103. rocznicy odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zaznaczył, że podczas podobnych uroczystości w ostatnich latach mówił głównie o historii, szczególnie podczas stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Podkreślił, że "był to czas mający wiele swoich problemów, ale czas w gruncie rzeczy, z dzisiejszego punktu widzenia spokojny".

– Dziś, tylko trzy lata później, stoimy przed ogromnymi wyzwaniami i tymi, które można na co dzień oglądać w polskiej telewizji czy internecie, chodzi o to, jak wszyscy państwo się domyślili, co dzieje się na części naszej granicy wschodniej, i z tymi, których już tak łatwo nie można ujrzeć, które przychodzą do nas również z zachodu – wskazał polityk.

"Tylko taka Polska może przetrwać"

– Jaki jest wspólny mianownik tego, co się dzieje? Choć intencje są różne i różne są ośrodki, które prowadzą do tych konfliktów, otóż jest tak, że bardzo wielu po obu stronach Europy nie chce zaakceptować naszej podmiotowości, nie chce zaakceptować perspektywy naszego rozwoju, wzrostu naszej siły, wzrostu naszej determinacji, determinacji, by być narodem nie tylko niezależnym, wolnym, ale także silnym, liczącym się. Bo tylko taka Polska może przetrwać – przekonywał Kaczyński.

Kaczyński: To jest nasz obowiązek

Prezes PiS podkreślił: – Musimy zwyciężyć i nie tylko zachować naszą wolność, ale zachować także naszą perspektywę budowania silnej Polski – jest to naszym obowiązkiem i jest to możliwe.