Minister finansów: Na razie inflacja będzie rosła

Minister w rządzie premiera Mateusza Morawieckiego był we wtorek gościem w programie "Graffiti" w Polsat News. Polityk mówił m.in. o zaproponowanej przez Prawo i Sprawiedliwość – Zjednoczoną Prawicę tzw. tarczy antyinflacyjnej.

Inflacja w Polsce

– Na razie inflacja będzie rosła, bo czynniki inflacjogenne nadal są – słaba złotówka, droga ropa – to jest mieszanka wybuchowa – ocenił Tadeusz Kościński.

Minister finansów został spytany o szczyt inflacji w Polsce. Ta w październiku tego roku – według danych Głównego Urzędu Statystycznego – wyniosła 6,8 proc. w ujęciu rocznym. Polityk odpowiedział, że najprawdopodobniej będzie to styczeń albo luty 2022 roku. Jednocześnie zaznaczył, że zadecydują o tym "czynniki zewnętrzne". – To nie jest obszar Ministerstwa Finansów. To jest część polityki monetarnej, czyli zajmuje się tym Narodowy Bank Polski – oznajmił.

Przypomnijmy, że w listopadzie Rada Polityki Pieniężnej przy NBP zdecydowała o podniesieniu stóp procentowych o 75 pb do 1,25 proc. W praktyce oznaczało to m.in., że podrożeją raty kredytów, a banki podniosą oprocentowania depozytów. – Wcześniejsza reakcja Rady Polityki Pieniężnej dolałaby jeszcze paliwa do inflacji – ocenił tę decyzję Kościński.

"Tarcza antyinflacyjna"

W minionym tygodniu założenia rządowej "tarczy antyinflacyjnej" przedstawili premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jacek Sasin. Postulaty mają przełożyć się na zmniejszenie presji inflacyjnej w Polsce. Od 20 grudnia tego roku m.in. obniżona zostanie akcyza na paliwa na okres pięciu miesięcy.

– Dzięki "tarczy antyinflacyjnej", chcemy zrobić bufor, żeby Polacy przeszli przez szczyt inflacji bez poważnych kłopotów – skomentował minister finansów Tadeusz Kościński.

