Minister zdrowia wskazał, kto powinien podlegać obowiązkowi szczepień

– Ja uważam jednak, że ludzie powinni mieć prawo wyboru co do szczepień, natomiast w przypadku pewnych grup, które są najbardziej z jednej strony narażone, a z drugiej też odpowiadają w sensie społecznym za pewne zwiększone ryzyko transmisji, to z punktu widzenia mojego te grupy rzeczywiście powinny podlegać obowiązkowi szczepień – powiedział szef resortu zdrowia na antenie Polsat News.

Dopytywany, czy taki obowiązek miałby dotyczyć medyków i nauczycieli, Niedzielski potwierdził: – Nauczyciele też.

Ocenił, że obowiązkowe szczepienia powinny dotyczyć także służb mundurowych "ze względu na pełnione obowiązki". Zdaniem ministra nie ma natomiast konieczności objęcia obowiązkiem szczepień pracowników handlu.

Deklaracja ministra ws. szczepień

– Na tę chwilę nie widzę takiej potrzeby, żeby wszyscy obywatele byli poddani obowiązkowi szczepień. Zresztą tak jak pan często odwołuje się tutaj do przestrzeni europejskiej i standardów, dla wszystkich obywateli jeszcze nikt nie wprowadził – powiedział kilka dni temu Adam Niedzielski w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24.

Prezydent o obowiązku szczepień

Prezydent Andrzej Duda jest sceptyczny wobec pomysłu wprowadzenia w Polsce obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19.

Prezydent Andrzej Duda wskazał, że biorąc pod uwagę stosunek Polaków do kwestii obowiązkowych szczepień, nie wydaje się możliwe, aby wprowadzić w naszym kraju obowiązek przyjęcia preparatu przeciw koronawirusowi.

– Znając podejście moich rodaków i ich takie poczucie wolności nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce było można wprowadzić przymusowe szczepienie – powiedział polski przywódca.

