"Dzisiaj dla mnie ważny dzień". Tusk nagrał film, apeluje do Polaków

Lider Platformy Obywatelskiej nagrał specjalny film, w którym apeluje do Polaków ws. szczepień przeciw COVID-19. W udostępnionym nagraniu polityk mówi m.in. o swojej rodzinie.

– Dzisiaj dla mnie ważny dzień. Idę na trzecie szczepienie. Ważny też dlatego, bo nie tylko że będę czuł się bezpieczniejszy, ale za chwilę są mikołajki. U mnie w domu to szczególny dzień, bo najstarszy wnuk nazywa się Mikołaj, więc ma imieniny, a one są wyjątkowo fajne nie tylko dla niego, bo dostaje najwięcej prezentów, ale wszyscy inni też dostaną prezenty od Mikołaja i będziemy się mogli znowu spotkać w pełnym gronie, zaszczepieni - mówi Tusk.

Polityk dodaje, że we własnym doku nie musiał nikogo namawiać do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. – Wszyscy byli przekonani, może dlatego, że wszystkim nam na sobie tak bardzo zależy. Domyślacie się, jak bardzo kocham moje dzieci, moje wnuczęta i dlatego jestem taki zadowolony i szczęśliwy, ze wszyscy, którzy są uprawnieni, są już zaszczepieni. Ja też właśnie przyjąłem trzecią, przypominającą dawkę i dlatego będziemy mogli te święta i przywitać Świętego Mikołaja wszyscy razem. Jeśli kochasz, to się szczep– apeluje Donald Tusk.

Deklaracja ministra ws. szczepień

– Na tę chwilę nie widzę takiej potrzeby, żeby wszyscy obywatele byli poddani obowiązkowi szczepień. Zresztą tak jak pan często odwołuje się tutaj do przestrzeni europejskiej i standardów, dla wszystkich obywateli jeszcze nikt nie wprowadził – powiedział kilka dni temu Adam Niedzielski w "Rozmowie Piaseckiego" na antenie TVN24.

Prezydent o obowiązku szczepień

Również prezydent Andrzej Duda jest sceptyczny wobec pomysłu wprowadzenia w Polsce obowiązkowych szczepień przeciw COVID-19.

Prezydent Andrzej Duda wskazał, że biorąc pod uwagę stosunek Polaków do kwestii obowiązkowych szczepień, nie wydaje się możliwe, aby wprowadzić w naszym kraju obowiązek przyjęcia preparatu przeciw koronawirusowi.

– Znając podejście moich rodaków i ich takie poczucie wolności nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce było można wprowadzić przymusowe szczepienie – powiedział polski przywódca.

