Wellman oburzona: Nie chcę rozmawiać z Agatą Dudą

Gwiazda telewizji TVN nie kryje się ze swoimi poglądami politycznymi. W przeszłości jawnie wspierała opozycję i krytykowała rządzących. Celebrytka swego czasu narzekała, że tak niewielu młodych ludzi uczestniczy w manifestacjach w "obronie demokracji".

W rozmowie z Magdaleną Mołek Wellaman ponownie zabrała głos na temat bieżącej polityki. Tym razem skupiła się jednak na osobie Pierwszej Damy, której zarzuciła, że nie wykorzystuje swojego stanowiska w odpowiedni sposób.

– Nie chcę rozmawiać z Agatą Dudą. Dlatego, że nie interesuje mnie, co ma do powiedzenia – ocenia.

W dalszej części rozmowy ten wątek był kontynuowany, a celebrytka tłumaczyła, czemu nie ma potrzeby kontaktowania się z Pierwszą Damą.

– Jeśli ktoś pełni w państwie taką funkcję, jest pierwszą damą, ma taką możliwość, taką życiową szansę, żeby zrobić wiele dobrych rzeczy i nie wykorzystuje tej sytuacji do tego, żeby zajmować się istotnymi sprawami kobiet, dzieci, rodzin, żeby nie tylko prezentować się w pięknych sukniach na dożynkach, tylko żeby zrobić coś naprawdę dobrego... chociażby dla szkolnictwa, kiedy się jest nauczycielem – mówiła gwiazda TVN.

"Chciałabym być pierwszą damą"

Następnie stwierdziła, że Pierwsza Dama nie wykorzystuje "żadnej swojej szansy", a jedynie pełni funkcje czysto reprezentacyjne. – Pokazuje się, kiedy musi, albo wyjeżdża z biurem podróży ze swoim mężem po całym świecie, to w ogóle mnie nie interesuje, co ma do powiedzenia – stwierdziła.

Dalej Wellman porównuje polską sytuację do pierwszych dam z innych państw. Jej zdaniem jedynie Jolanta Kwaśniewska potrafiła wywiązywać się ze swoich obowiązków, podczas gdy obecną prezydentową zadowala "podróżowanie po świecie" oraz "ubieranie sukni od projektantów". – Nie robić nic? Super. Superfucha. Chciałabym być pierwszą damą – dodaje.

