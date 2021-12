Fogiel: Biurokraci z Brukseli nie akceptują wyższości polskiej Konstytucji

Spotkanie odbyło się w ramach zjazdu włoskiego ugrupowania prawicowego Bracia Włosi. Prawo i Sprawiedliwość jest jego sojusznikiem w Parlamencie Europejskim.

– Konstytucja jest najwyższym prawem w Polsce; to powinno wydawać się oczywiste, ale biurokraci z Brukseli tego nie akceptują i chcą, by prawo europejskie miało wyższość nad naszą Konstytucją. To jest sprzeczne z wszelkimi regułami demokratycznymi – mówił w Rzymie wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. Jego słowa cytuje agencja Ansa.

"To może mieć konsekwencje"

– Konstytucja jest przyjmowana przez ludność kraju; głosowanie przebiega w sposób demokratyczny i to powinno być prawo, przewyższające wszystkie inne w każdym kraju. Powiedzieliśmy to i uważamy, że to może mieć konsekwencje dla wszystkich państw europejskich – wskazywał polityk partii rządzącej.

Wicerzecznik PiS podkreślił, że wśród podstawowych wartości dla konserwatystów jest przede wszystkim rodzina. Fogiel przedstawił także, jak wygląda polityka prorodzinna prowadzona przez rząd Zjednoczonej Prawicy.

Goście z Polski, Hiszpanii i Izraela

Media opisują, że na zjeździe opozycyjnej partii Bracia Włosi Giorgii Meloni Fogiel, wiceprzewodniczący Sojuszu Europejskich Konserwatystów i Reformatorów, oświadczył: – Potrzebujemy mocnych sojuszy, które będą nas chronić.

W spotkaniu uczestniczyły także m.in. delegacje hiszpańskiej partii Vox oraz izraelskiego Likudu. Z uczestnikami połączył się za pośrednictwem wideo amerykański polityk Partii Republikańśkiej Rudolph Giuliani, który powiedział zwracając się do Włochów, że powinni mieć rząd zbudowany na zasadach konserwatyzmu. – Powinniście przerwać ten ciąg rządów lewicy o marksistowskiej inspiracji – mówił Giuliani.

