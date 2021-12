Kościński: Finanse państwa są w dobrym stanie

W poniedziałek szef resortu finansów udzielił wywiadu portalowi wPolityce.pl. Mówił m.in. o pieniądzach, dzięki którym rząd Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy może realizować oraz planować kolejne inwestycje i programy socjalne w kraju.

– Finanse państwa są w dobrym stanie. Dochody budżetu państwa rosną. Dzięki tym pieniądzom możemy realizować wiele ważnych społecznie programów oraz projektów i wprowadzać takie historyczne zmiany jak wzrost kwoty wolnej do 30 tys. zł i progu podatkowego do 120 tys. zł. Nie chcieliśmy też z nimi czekać, bo są zbyt ważne dla społeczeństwa. W portfelach Polaków rocznie zostanie ok. 17 mld zł. Niższe podatki zapłaci aż 18 mln osób. Prawie 9 mln przestanie płacić PIT – mówił Tadeusz Kościński.

"Polski Ład"

W trakcie rozmowy polityk został również zapytany o "Polski Ład", czyli zmiany w przepisach podatkowych, które wejdą w życie wraz z początkiem 2022 roku. Od 1 stycznia m.in. będzie można ubiegać się o nowe świadczenie rodzinne w ramach tzw. Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO).

– Historia podatków jest niemal tak długa i burzliwa jak historia ludzkości. Przez wieki podatki przybierały różne formy od daniny, przez kontrybucję, nawet do haraczu. Dziś słowo "podatek" kojarzy się większości z nas z koniecznym obowiązkiem. Staramy się zmienić to postrzeganie w kierunku tego, że są one inwestycją w Polskę, choć jest to proces, który zajmie wiele lat. Nie oznacza to jednak, że podatki nie muszą być sprawiedliwe – oznajmił minister finansów.

– Uważam, że zrobiliśmy wielki krok do przodu – przywracamy system podatkowy do właściwych proporcji. Zależy nam, aby Polakom żyło się lepiej, aby praca na etacie stała się bardziej opłacalna, aby nikt nie był zmuszany np. do pracy na umowach śmieciowych – stwierdził Tadeusz Kościński.

