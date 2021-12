"Tym razem prokuratura zaprasza do siebie". Ostra wymiana zdań między Żarynem a Giertychem

Rzecznik ministra-koordynatora służb specjalnych wdał się w długą dyskusję z mecenasem Romanem Giertychem. Poszło o oskarżenia pod adresem adwokata w związku ze sprawą działania na szkodę spółki giełdowej.

Giertych oskarża

Dyskusja zaczęła się od wpisu Giertycha, który porównał CBA do SB.

'CBA dla której jako szef Komisji ds. Służb Specjalnych przygotowywałem ustawę założycielską wyrodziła się niestety w zorganizowaną grupę przestępczą do inwigilowania, zwalczania i zastraszania opozycji. Pełni dla PiS rolę taką jak SB dla PZPR" – napisał mecenas.

Na wpis zareagował Stanisław Żaryn, który stwierdził, że "ukrywający się przed organami ścigania" Giertych "rozdaje ciosy i formułuje zarzuty". Rzecznik wezwał także adwokata do podzielenia się z prokuraturą dowodami ws. CBA.

twitter

"Panie Żaryn, koledzy z kancelarii mają problem z pańskim adresem do pozwu i aktu oskarżenia za pańskie pomówienia wygłaszane od roku. Czy możemy podać sądom pański adres służbowy?" – zripostował Giertych, na co Żaryn odpisał: "Panie Giertych, to może Pan poda wcześniej adres, pod którym można Pana znaleźć. Koledzy z prokuratury mają do Pana sprawę. Może Pan słyszał... ".

Pegasus

Na tym jednak wymiana zdań nie zakończyła się. Giertych stwierdził, że aby poznać jego adres, Żaryn powinien "włączyć Pegasusa". Nawiązał tym samym do ujawnionych niedawno informacji o założeniu mu podsłuchu w telefonie.

"Niech Pan włączy Pegasusa, to się Pan dowie. Zresztą co wam po adresie. Gdy ostatnio CBA wchodziło do mojej kancelarii to pomyliliście drzwi i weszliście do sąsiadów" – napisał adwokat.

twitter

"«Przebywająca za granicą małżonka podejrzanego oświadczyła włoskiej policji, że nie zna miejsca pobytu męża. Podobnej odpowiedzi udzielali pracownicy kancelarii prawnej...». Pan mecenas ukrył się przed światem z racji czyjejś pomyłki? Tym razem prokuratura zaprasza do siebie..." – napisał Żaryn.

Czytaj też:

"To szalenie niebezpieczny wątek walki przeciwko Polsce". Alarmujący wpis ŻarynaCzytaj też:

"Ty oszczerco". Giertych uderza w Rymanowskiego