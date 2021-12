Ławrow: Rosja i Białoruś będą współpracować w celu zmniejszenia "zagrożenia z Zachodu"

Podsumowując mijający rok szef rosyjskiej dyplomacji przypomniał, że oba państwa zobowiązały się do koordynacji współpracy w aspektach wojskowo-politycznych. W tym kontekście przywołał zaktualizowaną Doktrynę Państwową Państwa Związkowego, która została zatwierdzona w listopadzie.

– Chciałbym zauważyć, że praca naszych ministerstw spraw zagranicznych ma na celu znalezienie sposobów na rozwiązanie wszelkich problemów za pomocą środków politycznych i dyplomatycznych – powiedział Ławrow.

Polityk zaznaczył, że niechęć Zachodu do poszukiwania kompromisowych rozwiązań zmusiła Rosję i Białoruś do do zawarcia w umówię zapisów o koordynacji współdziałania w aspektach wojskowych oraz politycznych.

– W szczególności mówimy o wspólnym sprzeciwie wobec rozpętanych przeciwko nam kampanii informacyjnych, jednostronnych środkach restrykcyjnych, upolitycznieniu pracy organizacji międzynarodowych oraz narzuceniu w Europie modelu bezpieczeństwa opartego na NATO. Istotne miejsce zajmuje współpraca w ograniczaniu zagrożeń związanych z podejściem infrastruktury wojskowej NATO do granic Państwa Związkowego – wskazał Ławrow.

Rozmowa Biden-Putin

Prezydent USA Joe Biden rozmawiał telefonicznie 30 grudnia z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem.

Jak przekazała amerykańska administracja, rozmowa prezydentów się na prośbę strony rosyjskiej, ale jest w zgodzie z poglądem administracji na temat wagi osobistej dyplomacji w obecnym kryzysowym momencie. Biden i Putin zgodzili się co do terminów serii styczniowych rozmów: dwustronnego dialogu na temat strategicznej stabilności 9-10 stycznia w Genewie, dyskusji na forum NATO-Rosja 12 stycznia oraz na forum OBWE 13 stycznia.

Biały Dom podał, że Biden przedstawił Putinowi "dwie ścieżki działań", jedną opartą na dyplomacji i drugą opartą na odstraszaniu, w postaci sankcji, pomocy wojskowej Ukrainie oraz wzmocnieniu obrony wschodniej flanki NATO. Biden zasygnalizował też, że nie ma szans na spełnienie części z rosyjskich propozycji.

