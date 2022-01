Afera Pegasusa. Fogiel: Mogę powiedzieć tylko jedno

Przed tygodniem agencja AP podała, że Krzysztof Brejza był inwigilowany za pośrednictwem oprogramowania Pegasus. Poinformowano, iż smartfon obecnego senatora został zhakowany w 2019 roku 33 razy. Polityk był wtedy szefem kampanii Koalicji Obywatelskiej przed wyborami do parlamentu. Wcześniej ujawniono rzekome zhakowanie i podsłuchiwanie telefonów mec. Romana Giertycha oraz prokurator Ewy Wrzosek.

Powołania sejmowej komisji śledczej ws. podsłuchów chce przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Fogiel: Nie ma afery Pegasusa

W sprawę nielegalnego inwigilowania środowisk opozycyjnych nie wierzy Radosław Fogiel. Na antenie Radia Zet wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie, dlaczego PiS nie chce powołania sejmowej komisji śledczej ds. wyjaśnienia kwestii użycia Pegasusa.

– Bo nie ma afery wokół Pegasusa. No oczywiście [to moje zdanie - przyp. red.]. Nie ma też dowodów na to, czy reptilianie rządzą światem i czy to jest powód do tego, żeby powoływać komisję śledczą? – powiedział Fogiel i dodał, że "komisje śledcze powołuje się w sytuacji, kiedy zwykłe, standardowe działania organów państwa nie przynoszą efektu".

Polityk odniósł się także do doniesień poniedziałkowej "Gazety Wyborczej", która napisała m.in., że system Pegasus został nielegalnie zakupiony ze środków Funduszu Sprawiedliwości. Jak wskazywał Fogiel, wiarygodność dziennikarzy "GW" jest zerowa.

– Pani redaktor może mieć inne zdanie, ale zachowuję dalece idącą wstrzemięźliwość wobec rewelacji „Gazety Wyborczej”. To gazeta, która kilka tygodni temu pomyliła ministra Czarnka z Leszkiem Czarneckim. Napisali artykuł o tym drugim, a używali nazwiska tego pierwszego. I to zresztą autor obu artykułów był chyba wspólny – powiedział Fogiel.

– Wiarygodność żadna. Skąd mogę mieć pewność, że któryś z autorów [artykułu - przyp. red.] nie odnalazł gdzieś na strychu starej konsoli Pegasus z komunii i mu się nie pomyliło – dodał po chwili wicerzecznik PiS.

Fogiel zapewnił, że jeśli wobec Brejzy, Giertycha i Wrzosek zostały użyte podsłuchy, to stało się to zgodnie z prawem.

– Mogę powiedzieć tylko jedno. Wszystkie działania operacyjne jakiekolwiek, jeśli mają miejsce w Polsce, niezależnie od tego wobec kogo są podejmowane, muszą być podejmowane za zgodą sądu – powiedział.

