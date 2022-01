Komisja ws. Pegasusa. Kwiatkowski: Mamy prawo do informacji

W grudniu ub.r. agencja Associated Press podała, że 2019 roku używano w Polsce systemu szpiegowskiego Pegasus, który z założenia wykorzystywany jest do walki z terroryzmem. Zhakowane i podsłuchiwane miały być telefony komórkowe mec. Romana Giertycha, prokurator Ewy Wrzosek oraz senatora Krzysztofa Brejzy. Smartfon polityka mógł ulec cyberatakom 33 razy. W tym czasie Brejza kierował kampanią Koalicji Obywatelskiej przed wyborami parlamentarnymi.

"Prawo do informacji"

Powołania komisji śledczej w sprawie podsłuchów chcieliby politycy opozycji. Jako pierwszy zaapelował o to przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Były premier zapowiedział także powołanie komisji nadzwyczajnej w Senacie, gdzie większość mają partie opozycyjne. Natomiast Paweł Kukiz stwierdził, że prace takiego organu powinny objąć lata 2007-2021.

W środę na antenie Polskiego Radia 24 sprawę skomentował Krzysztof Kwiatkowski. Oznajmił, że senatorowie ws. komisji rozmawiali już na spotkaniu w miniony wtorek. – Poza przedstawicielami Prawa i Sprawiedliwości, wszystkie pozostałe koła i kluby senackie wyrażają aprobatę dla pomysłu powołania komisji, a także dla desygnowania swoich przedstawicieli do pracy w niej – powiedział parlamentarzysta. Najprawdopodobniej ciało zostanie powołane na styczniowym posiedzeniu izby, czyli do czwartku włącznie.

– Każdy funkcjonariusz publiczny, jeśli przychodzi mu się zmierzyć z nieuprawnionymi zarzutami, chętnie skorzysta z możliwości, żeby przyjść na posiedzenie komisji i przedstawić swoje stanowisko w danej sprawie. (...) Nie mam wątpliwości, że najlepiej by było, gdyby powstała komisja śledcza w Sejmie. Powołanie senackiej komisji jest rozwiązaniem awaryjnym – powiedział Kwiatkowski. – My, jako obywatele, mamy prawo do informacji, czy jesteśmy podsłuchiwani przez służby specjalne. (...) Z całej tej sytuacji powinniśmy wyjść z przekonaniem, że polscy obywatele są chronieni lepiej, skuteczniej i efektywniej – dodał.

Czytaj też:

Sondaż. Zapytano Polaków, czy służby podsłuchują politykówCzytaj też:

Senator PiS: Obóz rządzący w tej sprawie kręci