Senat: Powstaje komisja ws. Pegasusa. PiS zapowiada bojkot

Na wtorkowej konferencji prasowej przed posiedzeniem Senatu marszałek Tomasz Grodzki poinformował, że podczas tego posiedzenia izby zostanie powołana "Komisja Nadzwyczajna ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na wybory parlamentarne w 2019 r. oraz reformy służb specjalnych".

Ma w niej zasiadać trzech przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, po jednym z Ruchu 2050, PSL, PPS, senatorów niezależnych. Według naszych informacji kandydatami na członków komisji są Magdalena Kochan (KO), Sławomir Rybicki (KO), Gabriela Morawska-Stanecka (PPS) oraz Michał Kamiński (PSL) – podaje "Wyborcza".

Pęk: Nie będziemy brali w tym udziału

W komisji przewidziano też dwa miejsca dla senatorów PiS. Jednak wicemarszałek Senatu Marek Pęk napisał na Twitterze: "Senatorowie PiS będą głosować przeciwko powołaniu w polskim Senacie komisji nadzwyczajnej ds. wyjaśnienia przypadków nielegalnej inwigilacji, ich wpływu na wybory 2019 r. oraz reformy służb specjalnych. Jeśli taka komisja powstanie nie będziemy brali udziału w jej pracach".

– Jeśli PiS nie wejdzie do komisji, to będzie potwierdzenie, że ma coś do ukrycia. Mam nadzieje, że zmienią zdanie – komentuje Marcin Bosacki.

"Komisja nadzwyczajna nie jest bezzębna. Nie może wzywać świadków, ale może zapraszać. I będzie. Marcin Bosacki już zapowiedział, że zaproszenie do złożenia wyjaśnień dostanie między innymi wicepremier do spraw bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Ale będą też słuchani eksperci" – opisuje "GW".

