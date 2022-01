Kamiński: Afera Watergate to był przy tym drobiazg

– Dokładnie z tych samych powodów Jarosław Kaczyński nie chce ani wyjaśniania tej kwestii, ani nie chce, by jego ludzie w jakikolwiek sposób uwiarygadniali próbę wyjaśniania tej kwestii. Dokładnie z tych samych powodów, dla których Richard Nixon nie chciał, by jego współpracownicy mówili prawdę na temat podsłuchów w Partii Demokratycznej, co stało się przyczyną afery Watergate. Dzisiaj oczywiście ktoś powie, że ta analogia jest nieadekwatna, ponieważ afera Watergate to był drobiazg w porównaniu do użycia broni, użycia broni cybernetycznej przeciwko własnym obywatelom. Chciałbym, żebyśmy bardzo precyzyjnie wypowiadali się, o czym mówimy. My nie mówimy o tym, że w Polsce opozycja była podsłuchiwana. My mówimy o tym, że w sposób nielegalny najprawdopodobniej, rząd wszedł w posiadanie broni cybernetycznej, której używał przeciwko własnym obywatelom, broni cybernetycznej o charakterze ofensywnym – mówił wicemarszałek Senatu Michał Kamiński na antenie TVN24

Senator PSL jest jednym z członków powołanej niedawno w Senacie komisji nadzwyczajnej, która ma zbadać okoliczności użycia izraelskiego systemu inwigilacji Pegasus. Prace komisji bojkotuje Prawo i Sprawiedliwość.

– Jest jakiś powód i dlatego powstaje komisja nadzwyczajna w Senacie, jest jakiś powód dla którego rząd Izraela uznał za stosowne wpłynąć na prywatną firmę, by cofnęła licencję dla Polski i Węgier. Jest jakiś powód dla których poważne instytucje międzynarodowe twierdzą, że polski rząd i węgierski nadużyły tej broni przeciwko własnym obywatelom i to trzeba wyjaśnić – tłumaczył Michał Kamiński.

Czytaj też:

Bosacki: Źródła informacji ws. Pegasusa same zgłaszają się do komisji