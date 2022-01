Facebook usuwa konta Konfederacji. Winnicki: Niektórym krytykom to się myli

Mający ponad 670 tys. obserwujących profil Konfederacji Wolność i Niepodległość został usunięty z popularnego serwisu społecznościowego 5 stycznia tego roku. Politycy ugrupowania od dłuższego czasu narzekali na cenzurę oraz ucinanie zasięgów. W przeszłości platforma blokowała profile jednego z liderów formacji – Janusza Korwin-Mikkego.

W ostatnim czasie usunięte zostały również dwa inne konta należące do Konfederacji – koła poselskiego oraz "Partia, której nazwy nie wolno wymawiać". Teraz partia polityczna powróciła z czwartą odsłoną – założono profil pod nazwą "1.256.953 gniewnych ludzi", co odnosi się do liczby głosów, jakie oddano na Komitet Wyborczy Konfederacji Wolność i Niepodległość w wyborach parlamentarnych w 2019 roku.

Komentarz Winnickiego

W sobotę do zawirowań z portalem społecznościowym Facebook odniósł się jeden z posłów koła Konfederacji za pomocą serwisu Twitter.

"Niektórym krytykom Konfederacji w kontekście bojów z korporacjami myli się gospodarka rynkowa z anarchią. Dobrze działający rynek jak najb. potrzebuje państwa jako regulatora, który ustala i pilnuje zasad + reaguje gdy powstają monopole zagrażające interesom obywatela lub narodu" – napisał Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego.

twitter

Spotkanie ws. cenzury

W piątek w Sejmie zorganizowano spotkanie w sprawie cenzury na Facebooku, w którym udział wzięli eksperci, przedstawiciele kół i klubów parlamentarnych oraz członkowie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

W naradzie uczestniczył m.in. mec. Michał Wawer z Ruchu Narodowego i Konfederacji. W jego ocenie "bezsilność rządu ws. cenzury w Internecie jest coraz bardziej widoczna" – mogliśmy dowiedzieć się w wydanym przez polityka komunikacie po odbytych rozmowach.

Czytaj też:

Na kogo zagłosują Polacy? Oto najnowszy sondażCzytaj też:

Sośnierz: Facebook powinien podlegać pod polskie prawo i jurysdykcję