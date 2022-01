"Rzeczywistość okazała się inna". Dr Anusz: Mamy do czynienia z frustracją środowiska PO

Od powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki minęło już kilka miesięcy. Wielu ekspertów uważało, że były premier podźwignie Platformę Obywatelską z sondażowego dołka, w którym znalazła się za czasów Borysa Budki. Rzeczywiście, PO odrobiła straty do wyprzedzającej ją Polski 2050 Szymona Hołowni, jednak wciąż nie jest w stanie wyprzedzić Prawa i Sprawiedliwości. O sondażowym rozczarowaniu i zawiedzonych nadziejach polityków PO mówił w Polskim Radiu 24 dr Andrzej Anusz.

Słabe wyniki PO

Politolog wskazuje na duże zainteresowanie osobą byłego premiera, nie w kontekście propozycji programowych PO, ale słabych wyników w ostatnich sondażach. Dr Anusz przypomina, że oczekiwania wobec Tuska były bardzo wysokie.

– Coraz więcej jest analiz i komentarzy związanych z Donaldem Tuskiem. W momencie kiedy wracał do polskiej polityki to niektórzy uważali, że zmieni to polską politykę i miało to oznaczać, że cała pozycja zbierze się wokół niego. Spodziewany był także wzrost w sondażach – powiedział ekspert.

– Rzeczywistość okazała się inna. Tak jak jeszcze niedawno Gazeta Wyborcza popierała Donalda Tuska, to teraz mamy do czynienia z frustracją i powrotem na ziemię. Sondaże PO poprawiły się wraz z powrotem lidera, ale jest to wszystko na poziomie dwudziestu kilku procent – dodał.

Politolog wskazuje, że brak spektakularnych sondażowych sukcesów PO to efekt braku konkretnej programowej propozycji dla Polaków.

– Powrót spowodował, że PO stała się znowu największą partią opozycyjną, ale nie oznacza to, że PO czuje jak pozyskać wyborców i wygrać wybory. Widać, że wyborcy mają jasne przekonanie i nie wierzą w moc sprawczą opozycji – ocenił.

