"Na dziś takiej ustawy bym nie poparł". Co Kukizowi nie podoba się w pomyśle Suskiego?

Propozycje zmian ustawy medialnej dotyczą zakresu proporcji muzyki polskiej i zagranicznej emitowanej w polskich mediach, głównie stacji radiowych.

– Wychodzimy na przeciw oczekiwaniom, marzeniom niektórych. To ustawa, która zmienia ilość polskiej muzyki. Jest to ustawa, która zmienia ilość polskiej muzyki w polskich mediach. Do dziś było 30 proc.. Ustawa przewiduje 50 proc. miesięcznego czasu nadawania w programie utworów muzyczno-słownych i proponujemy co najmniej 80 proc. w godzinach 5-24 – mówił podczas konferencji w Sejmie Marek Suski, wiceszef sejmowej komisji kultury.

Odpowiadając na jedno z pytań poseł PiS stwierdził, że projekt był konsultowany z Pawłem Kukizem, który poparł ten pomysł.

Kukiz: Tej ustawy bym nie poparł

W czwartek wieczorem muzyk opublikował post na Facebooku, w którym odniósł się do całej sprawy.

"Może doprecyzujmy... Wczoraj »przelotem«, idac na inne spotkanie, rozmawiałem na korytarzu z Markiem Suskim (w obecności posła Sachajki) o jego (Suskiego) projekcie zwiększenia udziału polskiej muzyki w radio" – czytamy.

"Powiedziałem, ze pomysł zwiększenia udziału polskojęzycznej muzyki w tzw. publicznych mediach jest jak najbardziej ok, bo media publiczne mają ustawowy obowiązek promowania polskiej kultury. Powiedziałem też, że radia prywatne to zupełnie co innego i w nich obecny 30% udział polskiej muzyki jest wystarczająco duży" – dodał Kukiz zaznaczając, że przedyskutowania wymaga jedynie fakt, że większość polskojęzycznej muzyki puszczana jest w nocy.

Następnie polityk skrytykował pomysł wymuszania na prywatnych stacjach radiowych, by połowa emitowanej przez nie muzyki była polskojęzyczna.

"Pomysł ustawowego narzucenia 50% polskiej muzyki W RADIACH PRYWATNYCH absolutnie mi się NIE PODOBA i że jestem przekonany, że moje zdanie podziela większość ludzi. Zapytany wówczas przez Marka Suskiego, czy ustawę poprę odpowiedziałem, że w stosunku do ROZGŁOŚNI PUBLICZNYCH KIERUNEK jest dobry ale jeśli chodzi O PRYWATNE - absolutnie NIE" – napisał.

Paweł Kukiz podkreślił, że musi zapoznać się z całym projektem. "Na dziś za taką ustawą, której jakieś ogólne założenia poznałem bym NIE ZAGŁOSOWAŁ" – skwitował poseł.

