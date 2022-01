Zalewska komentuje szczyt w Madrycie. "Uczestnicy stanęli w obronie Ukrainy"

W sobotę w Madrycie odbył się międzynarodowy szczyt europejskich partii prawicowych, w którym Polskę reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Do stolicy Hiszpanii przyjechali m.in. Victor Orban czy Marine Le Pen. Gospodarzem spotkania, któremu przyświecało hasło "Obronić Europę", był lider partii Vox Santiago Abascal.

Wśród tematów, które zostały poruszone przez uczestników, były m. in. walka z depopulacją, obrona suwerenności energetycznej państw europejskich oraz współpraca obronna.

Zalewska: Chcemy przekonywać do siebie Europejczyków

Europoseł Anna Zalewska zwróciła uwagę, że pierwszym tego typu wydarzeniem był zorganizowany w Warszawie na początku grudnia szczyt Warsaw Summit. Jak wskazała, konferencja w Madrycie nie jest ostatnim spotkaniem liderów prawicowych partii.

– Już w Warszawie zapowiedzieliśmy, że będziemy maszerować przez Europę. Spotykać się i przekonywać Europejczyków do konserwatywnych poglądów. Histeria niektórych środowisk udowadnia, że powinniśmy to robić – powiedziała na antenie Polskiego Radia 24 dodając, że lewica i liberałowie w Parlamencie Europejskim przy każdej okazji próbują wyrazić "troskę" o to, że konserwatyści chcą przekonywać do swoich poglądów.

Zalewska zaznaczyła, że w Madrycie zostały poruszone najważniejsze aktualne tematy.

– Dyskutowano o przyszłości Europy, która powinna opierać się na traktatach. O bezpieczeństwie energetycznym, kryzysie gospodarczym i wzajemnej odpowiedzialności. Mimo histerii i opowieści, że było to spotkanie koalicji antyukraińskiej, wszyscy jego uczestnicy podpisali się pod wspólną uchwałą skierowaną przeciwko imperialnej Rosji i w obronie Ukrainy. Naszych kolegów z Zachodu musimy uczyć i przekonywać kim naprawdę jest Władimir Putin i jaka jest Rosja – podkreśliła eurodeputowana.

Polityk PiS podkreśliła że konserwatywne środowiska europejskie powinny się wspierać i "pokazywać alternatywę". – Nie godzić się na lewicowy rytm, który zapomniał o człowieku, odpowiedzialności i gospodarce oraz brnie w utopijne hasła związane pakietem Fit for 55 i chce sięgać do kieszeni obywateli – skwitowała Anna Zalewska.

