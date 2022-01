Tusk oskarża Morawieckiego o współtworzenie antyukraińskiego frontu w Europie

Donald Tusk poinformował, że głównym powodem, dla którego poprosił o spotkanie z dziennikarzami jest zapowiadane spotkanie w Madrycie "antyukraińskiej międzynarodówki", w którym ma wziąć udział także premier Mateusz Morawiecki. Przewodniczący PO stwierdził, że będzie to powtórka "ponurego spektaklu", który miał miejsce kilka tygodni temu w Warszawie, na którym spotkali się przywódcy "skrajnie prawicowych" partii europejskich.

Apel do Morawieckiego

Zaznaczył, że jesteśmy świadkami "bardzo dramatycznego momentu w historii Europy". Jego zdaniem w najbliższym czasie rozstrzygnie się, gdzie się znajduje granicą "politycznego zachodu".

– Dzisiaj trzeba zrobić absolutnie wszystko, co w naszej mocy, są ku temu przesłanki, są ku temu możliwości, aby Polska odegrała pozytywną i aktywną rolę w budowaniu solidarności Zachodu wokół kryzysu Ukraińskiego. Jesteśmy świadkami, niestety czegoś kompletnie odwrotnego – stwierdził były premier.

– Wzywam pana premiera Morawieckiego do tego, żeby zdementował, że będzie spotykał się z tymi politykami, których antyukraińska postawa i proputinowska postawa jest oczywista. Jest oczywista i jasna od wielu, wielu miesięcy. O ile jest prawdziwa ta informacja, że ma zamiar w tym spotkaniu uczestniczyć, żeby natychmiast podjął decyzje o nieuczestniczeniu w tym spotkaniu – apelował Tusk do szefa rządu.

Były szef Rady Europejskiej stwierdził, że jeśli rząd PiSu "po raz kolejny potwierdzi", że jego misją jest wyprowadzenie Polski z Unii Europejskiej i wspólnoty Zachodu oraz zbliżenie się do antyukraińskiego obozu, "to będzie to miało dramatyczne skutki dla Polski".

Obrona przedsiębiorców

Donald Tusk stwierdził, że drugim ważnym elementem jego konferencji jest temat, który stanowi przykład "wschodniej" polityki wewnętrznej w postaci presji i aktów nienawiści wobec przedsiębiorców, którzy "mieli odwagę" się z nim spotkać.

– Ta haniebna kampania skierowana wobec przedsiębiorców, o których mówiłem, musi się natychmiast zakończyć. To jeden z najgorszych momentów w ostatnich miesiącach i latach rządów PiS. Już takie bezwstydne atakowanie ludzi, których jedyną winą jest to, że chcą prowadzić swoje firmy i którzy nie są w stanie udźwignąć ciężaru decyzji rządu – powiedział.

Lider Platformy zaznaczył, że wszystkie drobne firmy, które odwiedził w ostatnim czasie, mogą liczyć na jego wsparcie i pomoc.

– Spotkałem w czasie tych kilku dni objazdów kapitalnych ludzi, świetne firmy i trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że będziemy wam w stanie skutecznie pomóc, jeżeli będziecie nadal ofiarami tego typu podłych zagrywek ze strony rządzących i organizatorów fali hejtu i agresji – skwitował.

Czytaj też:

Ziobro uderza w Tuska ws. Nord Stream 2. "Protestowanie kredkami"Czytaj też:

Wpadka Tuska. Dziennikarze przyłapali go na gorącym uczynku