Ociepa: Konsultacje z Ukrainą dotyczące polskiej pomocy trwały od wielu dni

Kilka dni temu w rozmowie z "Rzeczpospolitą" minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow stwierdził, że Ukraina nie otrzymała jeszcze żadnego uzbrojenia od Polski.

– Na dzień dzisiejszy nie otrzymaliśmy nic. Mamy długą historię polskiej pomocy humanitarnej, ale jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, takich dostaw na razie nie było – poinformował. Stwierdził, że o przyczyny takiego stanu rzeczy należy pytać polskich polityków. Narzekał również na brak kontaktu z polskim ministrem obrony narodowej.

Ociepa: Konsultacje trwały od wielu dni

Wiceminister obrony narodowej Marcin Ociepa stwierdził we wtorek na antenie TVN24, że szef resortu Mariusz Błaszczak już wiele dni temu wysłał list do swojego ukraińskiego odpowiednika z deklaracją pomocy. Dodał, że cały czas trwały konsultacje Warszawy z Kijowem o charakterze technicznym.

– Po prostu Ukraina musiała najpierw zadeklarować, czego od nas oczekuje i my mogliśmy na tą prośbę odpowiedzieć. Proszę pamiętać, że mówimy o kwestiach bardzo wrażliwych i, że to co jest w przestrzeni medialnej, to nie oddaje całości sytuacji obrazka – powiedział Ociepa.

Polityk zaznaczył, że polski rząd był jednym z pierwszych, który w zdecydowany sposób wsparł rząd ukraiński i zadeklarował udzielenie pomocy temu państwu w razie potrzeby.

Morawiecki: Polska jest gotowa udzielić wsparcia

We wtorek polski premier tuż przed wylotem do Kijowa zadeklarował, że Warszawa jest gotowa udzielić militarnego wsparcia Kijowowi w obliczu zagrożeni ale strony Rosji.

– Oczywiście jesteśmy z naszymi sąsiadami, z Ukraińcami solidarni w tym zagrożeniu, którego oni dzisiaj doświadczają ze strony Rosji, ale solidarność i słowa dzisiaj nie wystarczą. Dzisiaj te słowa muszą być przekuwane w czyn. I dlatego i z powodu różnych innych kwestii, które mogą się wiązać z sytuacją bardzo groźną, sytuacją wojenną, która tam niestety grozi, jesteśmy gotowi do przekazania broni defensywnej — powiedział premier, potwierdzając wcześniejsze słowa szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

