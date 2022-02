Wizyta Macrona w Moskwie. Soloch: Nie mamy przełomu

W ostatni poniedziałek odbyło się spotkanie Władimira Putina z Emmanuelem Macronem. "Financial Times" napisał nawet, że prezydenci Rosji i Francji zawarli umowę zmierzającą w kierunku deeskalacji kryzysu na Ukrainie. Putin miał obiecać Macronowi niepodejmowanie żadnych nowych inicjatyw wojskowych oraz zgodzić się na wycofanie tysięcy rosyjskich żołnierzy z Białorusi po zakończeniu planowanych ćwiczeń. Doniesienia brytyjskiego dziennika zdementował jednak rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. – Oczywiście, "Financial Times" zasadniczo się myli – powiedział.

We wtorek prezydent Macron udał się do Kijowa na rozmowy z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim.

"Nie mamy przełomu"

Paweł Soloch skomentował spotkania z udziałem francuskiego przywódcy w środę na antenie TVP Info. – Fakty są takie, że nie mamy przełomu po wizycie prezydenta Macrona w Moskwie i nie należy się również spodziewać radykalnego przełomu po wizycie kanclerza Scholza w Moskwie. Aczkolwiek mamy też do czynienia, w czym bierze udział polska strona, pan prezydent, z pozycjonowaniem się Zachodu wobec tego, co nastąpi w najbliższych tygodniach. Najgorszy wariant to wojna, agresja ze strony Rosji. Do nas należy teraz to, aby przekaz Zachodu, w tym Francji i Niemiec, był spójny wobec tego, co robią Rosjanie. Trzeba pilnować naszych interesów, poprzez pilnowanie również interesów Ukrainy, która jest w tej chwili najbardziej zagrożona – mówił.

– Konkrety są najważniejsze, ale liczy się też sam fakt spotkania z przywódcami największych światowych mocarstw. Dobrze, że nasz prezydent rozmawiał z przywódcą Chin przy okazji otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Zauważył to Zachód. Ta rozmowa była też tematem spotkań pana prezydenta w Brukseli i podczas szczytu Trójkąta Weimarskiego – oznajmił szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Szczyt w Berlinie

W ramach Trójkąta Weimarskiego prezydent Andrzej Duda spotkał się we wtorek w Berlinie z Emmanuelem Macronem i Olafem Scholzem. Głównym tematem rozmów było bezpieczeństwo w regionie Europy Środkowej i Wschodniej wobec groźby rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

– Konkluzje zostały zawarte w deklaracji. Istotny jest sam fakt reanimacji Trójkąta właśnie w takim momencie. (…) To moment, kiedy jedno z państw – Polska – ma zdecydowanie najbardziej asertywne stanowisko wobec tego, co robi Rosja. Nasz punkt widzenia przedstawiał pan prezydent Andrzej Duda – odniósł się do spotkania przywódców Paweł Soloch.

